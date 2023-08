Ischia Safari 2023: tutti i pizzaioli presenti alla settima edizione

Proporranno ciascuno una Pizza per Ischia i 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di “Ischia Safari”. Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d’Italia arriveranno sull’isola per prendere parte all’evento e in particolare alla serata al Negombo. A coordinarli Ivano Veccia, anima di Ischia Safari con gli chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro.

«Monteremo ben 25 forni al Negombo, Ischia sarà davvero la capitale della pizza nell’ambito dell’evento che vede la partecipazione di tanti professionisti del gusto – spiega Ivano Veccia -. Proporranno i diversi tipi di panificazione che consentiranno di realizzare pizza napoletana, romana, teglia, pala, padellino, pucce, pizze fritte, pane, tutta la friggitoria sia napoletana che nazionale, parigine. I pizzaioli useranno i prodotti del territorio ischitano assieme ad altri ingredienti a loro scelta».

IL FORMAT

Un format che in questa occasione si arricchisce di un’ulteriore serata, dedicata ai giovani pasticcieri, ma anche di tante novità come la valorizzazione dei prodotti del territorio attraverso le creazioni dei maestri pizzaioli.

Questa volta il ricavato andrà ad un istituto dell’Emilia Romagna che l’associazione Saperi e Sapori promotrice della kermesse sta individuando con il supporto di chef del luogo. L’obiettivo della no profit infatti è quello di supportare con lschia Safari il mondo della ristorazione a partire proprio da chi deve formarsi per lavorare in futuro in questo settore ma anche di create nuovi legami e connessioni professionali, di favorire il confronto tra esperti del settore.

IL PROGRAMMA

Domenica 17 settembre Charity Dinner all’Albergo della Regina Isabella con la presenza di una selezionata pattuglia di chef stellati (Previsto ticket di partecipazione).

Lunedì 18 settembre la Festa al Parco Termale Negombo. L’atteso appuntamento nella baia di San Montano con punti food e stand allestiti nel parco di oltre nove ettari mette in mostra le eccellenze gastronomiche del territorio, con i 250 protagonisti che propongono piatti e creazioni ispirati al luogo e con materie prime tipicamente locali per esaltare sempre più la cucina mediterranea con qualche particolare e gradita “incursione” (Previsto ticket di partecipazione).

Martedì 19 settembre la novità dell’edizione 2023, al Castello Aragonese: la gara di pasticceria (Ingresso su invito) che individuerà un Dolce per Ischia, un omaggio all’isola e alle sue tipicità.

I PROMOTORI

L'associazione culturale Ischia Saperi e Sapori - Centro Culturale e Artistico organizzatrice di Ischia Safari ha come suoi soci fondatori Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Giancarlo Carriero, Marco Castagna, Paolo Fulceri Camerini, Marianna Schiano. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura enogastronomica.

Coinvolti nell’organizzare Ischia Safari anche due personalità note per l’impegno nell’accreditare Ischia come meta turistica internazionale, Giancarlo Carriero della famiglia proprietaria de L’Albergo della Regina Isabella e Paolo Fulceri Camerini, proprietario del Parco Termale Negombo.

I PIZZAIOLI presenti alla Festa al Negombo

Ivano Veccia - Allegrio Roma (anche serata di gala)

Francesco Martucci - I Masanielli (solo serata di Gala)

Gabriele Bonci - Pizzarium (anche serata di gala)

Sasà Martucci - I Masanielli (anche serata di gala)

Giovangiuseppe Aiello - Allegrio

Luca Doro - Doro Gourmet

Gianfranco Iervolino

Marco Manzi - Giotto Pizzeria

Alessandro Scuderi

Errico Porzio

Giovanni Senese - Pizzeira Senese Sanremo

Massimiliano Prete - Sesto Gusto Torino

Michele Leo - Palazzo Petrucci

Gianni Barone Marcello Fontana - Tavolo Riservato Pizzeria

Giuseppe Di Gaetani - Pizzeria Da Filomena

Carlo Di Cristo - Foorn

Luca Pezzetta - Clementina Fiumicino

Raffaele Bonetta

Sancho Fiumicino

Simone Nicolosi - Biga Milano

Renato Bosco - Saporè Verona

Lorenzo Sirabella - Dry Milano

Jacopo Mercuro - 180 Grammi Roma

Antonio Carusino - Crusino Pizzeria Ischia

Salvatore Salvo - Fratelli Salvo

Giacomo Domenico - Pizzeria Magma

Antonio Falco - Da Michele

Daniele Campana - Campana Pizza in teglia Corigliano Calabro

Francesco Arnesano - Lievito Pizza Pane Roma

Roberto Davanzo - Bob Alchemie a Spicchi Soverato

Simone Fortunato - Simone Fortunato Pizzeria

Carlo Sammarco - Sammarco 2.0

Valerio Iessi Daniele Ferrara - I Borboni

Vincenzo Esposito - Carmnella

Francesco Pone - San Gennaro Pizzeria Zurigo

Mario Buono - La Rosa dei Venti ischia

Antonio Monti - Bar Franco Lacco Ameno

Salvatore Lioniello - Lioniello Pizzeria

Vincenzo Capuano

Pier Daniele Seu - Seu Pizza Illuminati

Gino Sorbillo Totó Sorbillo

Enzo Piccirillo - La Masardona

Fabio Di Giovanni - Don Antonio 1970 Salerno