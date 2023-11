Ischia, “Al via novembre, mese del ben-essere”

"Ben-Essere" si riferisce non solo al prendersi cura di se stessi sotto l'aspetto psico-fisico, ma anche a qualificare l'essere nelle sue aspettative e nei suoi comportamenti sociali e culturali. L'amministrazione comunale di Ischia intende considerare fra le sue priorità quella di migliorare il modello di welfare e di soddisfare il bisogno di felicità e di benessere dei cittadini.

L’evento inaugurale della rassegna, giunta alla sua III edizione e coordinata dalla dottoressa Alessandra Vuoso, è quello di sabato 11 novembre che avrà luogo presso l’I.I.S. Cristofaro Mennella di Ischia: “Salute: un bene da donare”, avrà come tema i concetti di donazione biologica e solidarietà. Le associazioni di volontariato saranno presenti in piazza Antica Reggia con propri stand nel pomeriggio dello stesso giorno. Altri appuntamenti sono dedicati alla medicina e alle pratiche olistiche e naturali.

Sì parlerà dei benefici della Spirulina, il superalimento ischitano dalle eccezionali proprietà benefiche e curative. Anche lo yoga (qui praticato a scuola e dedicato alle famiglie) e la realizzazione di mandala secondo il principio dell'arte terapia, rappresentano un mezzo per stare bene con se stessi e con gli altri.

È in programma anche un appuntamento durante il quale cimentarsi in giochi di società tradizionali e moderni, attività che promuovono aggregazione e benessere sociale e personale.

In occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", il 25 novembre, il Comune di Ischia - Ischia Città delle Donne promuove una campagna di sensibilizzazione sociale contro la violenza di genere: chi vuole potrà indossare Scarpe Rosse e postare la foto delle proprie calzature sui canali social utilizzando l’hashtag #Ischiaindossascarperosse.

La rassegna si chiude il 28 novembre con un confronto aperto che si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Ischia sul tema del Turismo del Benessere. Scopo dell'incontro sarà quello di delineare lo sviluppo di un turismo più attento ai temi della salute e del benessere socio-ambientale, da promuovere anche in bassa stagione. Di assoluta rilevanza è poi la partnership con le "Terme di Ischia" che, per tutto il mese di novembre, offrirà percorsi benessere e SPA a particolari condizioni per gli isolani.

In merito al programma di “Novembre, mese del Ben-Essere” è intervenuto l’assessore al Turismo e ai grandi eventi Luigi Di Vaia: “Come amministrazione teniamo particolarmente a questo appuntamento che anno dopo anno cresce migliorando l’offerta culturale e informativa su un tema così rilevante. Anche nell’ambito del progetto di rilancio turistico redatto dal Prof. Ejarque Ischia viene individuata come isola del benessere mediterraneo e noi da anni insistiamo sul tema del benessere che qui a Ischia possiamo e dobbiamo inseguire, ma soprattutto offrire a chi ci sceglie per trascorrere un periodo di vacanza. Ringrazio la dottoressa Alessandra Vuoso, ideatrice e coordinatrice della rassegna, e tutti coloro i quali daranno un contributo alla buona riuscita della manifestazione”.