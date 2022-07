Ischia libri d'A...Mare: al via la XXVI edizione della rassegna letteraria

“Non c’è peccato peggiore, nel nostro tempo, che quello di rifiutarsi di capire” ha affermato Pier Paolo Pasolini. E così, in occasione del centenario della nascita di una delle voci più controverse del Novencento, la rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare”, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno e l’Albergo della Regina Isabella orna a Lacco Ameno dal 25 luglio al 3 agosto 2022 e dedica la sua XXVI edizione al tema “Comperensioni”.



“Dal 25 luglio al 3 agosto, nel solco della tradizione, il Comune di Lacco Ameno ospiterà la kermesse 'Ischia libri d'a...mare', nel cuore di Piazza Santa Restituita. La cultura è uno dei pilastri che sorregge la nostra Amministrazione, elemento fondante della nostra agenda politica: ormai, la nostra Comunità riconosce quest'evento come elemento fondante del proprio patrimonio immateriale. Perciò, non possiamo che ringraziare gli organizzatori e quanti vi lavorano da molti anni, contribuendo a rafforzare l'attrattività del nostro Comune. - dichiara il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale - Pertanto, nel patrocinare con orgoglio l'iniziativa, ci onoriamo di ospitare e accogliere Enrica Bonaccorti, Nina Zilli e Luca Bianchini che, siamo certi, resteranno entusiasti per la folta partecipazione di pubblico”.



Ad inaugurare la XXVI edizione della rassegna, lunedì 25 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta, Enrica Bonaccorti, autrice di “Condominio, addio!” (Baldini+Castoldi) che insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, darà vita ad una serata dal tema “Sorridere con filosofia”.

Un romanzo in cui, tra attacchi di "fantasticheria", incontri dettati dal destino e scoperte disarmanti, l'imperturbabile Cico, misantropo dal cuore d'oro, sembra disposto a cambiare non solo l'indirizzo di casa.



Sabato 30 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta, Nina Zilli, autrice de “L’ultimo di sette” (Rizzoli) indagherà con Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, quale percorso intraprendere per “Ripartire da zero”.

Nina Zilli racconta la storia di Anna, una donna che nella vita e nella pittura cerca sempre di seguire il cuore, ma ci sono impegni a cui un'artista giovane e quotata come lei non può proprio sottrarsi: il cocktail di stasera, ad esempio, un vernissage su uno yacht di lusso dove critici e collezionisti si contenderanno la sua attenzione rivolgendole le solite, noiose domande a cui non avrà alcuna voglia di rispondere. Ma quando Raffaello, rocker dall'aria sexy e stropicciata, acquista un quadro di Anna per una cifra da capogiro, la serata prende una piega inattesa.



La rassegna chiude mercoledì 3 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta. Luca Bianchini, autore di “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori) insieme a Gianni Ambrosino, nel corso di una serata dal tema “Segreti inconfessabili”, darà vita a una commedia esilarante. Un’avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità.

