Ischia libri d'A...Mare: al via la XXVIII edizione della rassegna letteraria

Giovanni Terzi, Simona Ventura, Luca Bianchini e Maria Rita Parsi saranno gli ospiti che daranno vita a un’estate da leggere in occasione della XXVIII edizione della rassegna letteraria “Ischia libri d’A…Mare”. La rassegna, organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno, l’Albergo della Regina Isabella e Le Querce Resort torna a Lacco Ameno dal 15 al 29 luglio 2024.

“Anche quest'anno siamo felici di ospitare la rassegna “Ischia libri d’A...mare", giunta alla sua ventottesima edizione. Un traguardo significativo che testimonia quanto sia rilevante per questa amministrazione tenere viva l'attenzione sull'importanza delle letture di qualità. - dichiara la Consigliera Comunale con delega agli eventi di Lacco Ameno, Carmela Monti - Le tre serate di luglio in programma offriranno la possibilità di dialogare direttamente con gli autori del calibro di Giovanni Terzi, Maria Rita Parsi e Luca Bianchini, che come ogni anno saranno sapientemente intervistati dal direttore di Canale 21, Gianni Ambrosino. Certi di godere anche quest'estate di serate emozionanti nel "salotto" di Lacco Ameno, invitiamo tutti a non perdere nessuno degli appuntamenti di quella che da sempre è il punto di riferimento delle rassegne letterarie estive della nostra isola”.

A tagliare il nastro della XXVIII edizione, lunedì 15 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta, sarà Giovanni Terzi, autore di “Madame Camorra” (Vallecchi Firenze) che insieme a Simona Ventura e Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, svelerà i dettagli della vita di Pupetta Maresca.

Lunedì 22 luglio, ore 21.30, in Piazza Santa Restituta la rassegna prosegue con Luca Bianchini, autore de “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori), che insieme a Gianni Ambrosino Direttore TG Canale 21, presenterà la sua nuova commedia gialla.

La rassegna chiude lunedì 29 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta con Maria Rita Parsi, autrice di “Noi siamo bellissimi” (Mondadori) che insieme a Gianni Ambrosino spiegherà che la vecchiaia può essere bellissima, e se sappiamo approfittare della libertà che ci concede, può dare un senso a tutta la nostra vita.

Quest’anno, nel corso delle serate prenderà vita un percorso di letture ad alta voce dei brani tratti dai volumi degli autori ospiti a cura di LaAV – Letture ad Alta Voce, una rete di volontari e volontarie organizzati in circoli con diffusione a livello nazionale. La mission di LaAV è promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti per creare condizioni di benessere nell’ambito della società civile. Il motto di LaAV è #IOLEGGOPERGLIALTRI, un modo piacevole e salutare per mettersi a disposizione degli altri.

Il Circolo LaAV Isola d'Ischia nasce nel 2020 ed è costituito da lettori di ogni età (a partire dai 7 anni) e provenienza che donano la propria voce in occasione di eventi e progetti in collaborazione con associazioni, enti, scuole, RSA.