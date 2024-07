Ischia, torna la Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna

Indirizzo non disponibile

Si rinnova anche quest’anno l’antico rito della processione delle partorienti dal borgo di Ischia Ponte che, come tradizione vuole, solevano recarsi via mare su gozzi addobbati nel giorno di Sant’Anna alla chiesetta a lei dedicata incastonata tra gli scogli della Baia Di Cartaromana per chiedere la sua protezione al parto.

Il programma della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna 2024 prevede per giovedì 25 luglio dalle ore 18:00 dal piazzale delle Alghe la partenza a ciclo continuo delle barche che daranno vita alla processione via mare verso il tempietto di Sant’Anna.

Qui, in uno scenario d’incanto reso ancor più suggestivo dalle luci del tramonto, sul sagrato della Chiesa si svolgerà alle ore 19:00 la Santa Messa Solenne dedicata alle partorienti presieduta da Sua Eccellenza Mons. Carlo Villano Vescovo di Ischia in presenza delle massime autorità civili e religiose.

“La Festa di Sant’Anna sin dalle sue origini intreccia l’identità religiosa alla tradizione popolare. L’amministrazione comunale intende mettere in risalto la consuetudine beneaugurale del popolo di pescatori che soleva recarsi in gozzi addobbati con le puerpere verso la chiesetta di Sant’Anna nel giorno a lei dedicato, rinnovando l’antico rito religioso dedicato alle partorienti.

E lo scenario d'incanto che offre la chiesina di Sant'Anna, dalla quale si gode di una vista privilegiata sulla baia di Cartaromana e sul Castello Aragonese, restituisce un’immagine intima e suggestiva dell’isola d’Ischia, che ogni anno richiama turisti e residenti” sottolinea l’assessore al Turismo e Grandi Eventi Luigi Di Vaia.