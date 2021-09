Irina Solinas apre la sesta stagione di "Live in Villa di Donato"

Nell'ambito di quella che sarà la Sesta Stagione di Live in Villa di Donato – dopo due anni oscuri e frammentati per il mondo dello spettacolo –sono più che mai chiari gli obiettivi: scelte artistiche che siano una costruzione consapevole di eventi culturali dove artisti e ospiti possano conversare in uno scambio di idee, opinioni ed esperienze che sia di arricchimento a tutti.

In occasione della serata di Presentazione del Programma 2021/22 che si terrà martedì 21 settembre 2021 alle ore 21, gli ospiti della Villa saranno coinvolti in un'esperienza “da mondovisione" con il concerto della violoncellista Irina Solinas “Ecotonos”.

La performance di Solinas è, infatti, inserita nell'ambito della giornata mondiale per la pace indetta dall' ONU. Una maratona di 24 ore trasmessa in mondovisione proprio il giorno del 21 settembre dedicata quest'anno al valore della musica. In qualità di ambasciatrice musicale l'artista comasca ha viaggiato entrando in relazione con ecosistemi culturali diversi: dal nord Africa alla Persia, dall’India alla Cina, dalla Polinesia alle Americhe. Da tali eseprienze ha avuto vita “Ecotonos”: una performance che parla di integrazione e scambio attraverso la musica, approcciando, con un messaggio di gioia e speranza, un tema più che mai attuale. A Villa di Donato sarà quindi possibile godere del concerto dal vivo e in prima nazionale, proprio mentre si trasmette l'evento completo via etere, accompagnato da un video-racconto, ad opera dei registi Davide Santi e Luca Condorelli, delle suggestioni dei luoghi che hanno ispirato Solinas.

Dichiara Patrizia de Mennato, Direttrice Scientifica di Live in Villa di Donato e Padrona di Casa “Ecotonos è un augurio per il futuro. L'evento assume una particolare importanza per il suo valore culturale e interetnico e perché conferma il significato sociale della musica come messaggio della bellezza e della comunicazione tra i popoli. Siamo felici di ospitare Irina Solinas in occasione della presentazione della Sesta Stagione di Live in Villa di Donato. Siamo fiduciosi di poter ritornare ad essere “visionari” e crediamo che questo sia uno splendido inizio per ricominciare ad apprezzare le esperienze artistiche dal vivo e ritrovare gli amici nei nostri “dopoteatro” conviviali”.

IRINA SOLINAS – compositrice e violoncellista. Ideatrice e direttore artistico di MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience, progetto culturale di ampio respiro internazionale nato dall'incontro tra sonorita?, timbri e colori del Mediterraneo, terra di mezzo lungo le nuove Vie della Seta.

2009 Laurea triennale – Conservatorio “G.Verdi” Milano

2011 Laurea biennale in musica da camera – Conservatorio “G. Frescobaldi” Ferrara.

Nel 2011 si apre una delicata parentesi e per quattro anni Irina lascia l’archetto nella fodera dedicandosi allo studio delle discipline orientali, alla pratica e all'insegnamento dello Yoga. Nel 2016 incontra Lucio Amanti, grazie al quale impara ad ascoltare la propria voce e affina il coraggio di esprimersi attraverso un linguaggio musicale fondato sull'arte dell'improvvisazione.

Nel 2017 viene selezionata per partecipare al Silkroad's Global Musician Workshop (USA) ed entra cosi? ufficialmente nel meraviglioso mondo della musica oltre i confini, in viaggio tra Canada, America, Medio Oriente e India. Proprio in questa terra madre prende forma la fortunata odierna collaborazione con Sandeep Das e Mike Block. Nel 2018, accolta sul palco del 17th Western China International Fair dal M° Wu Tong, riveste il ruolo di ambasciatrice della cultura italiana in Cina. ---- Il percorso di compositrice e interprete di musica per il teatro e il cinema, vede nascere collaborazioni preziose in armonia tra le arti. Tra le altre, la fortunata produzione di film d'arte in collaborazione con Sky e il Ministero della Cultura italiana.

www.irinasolinas.com

Irina Solinas in ECOTONOS

concerto per violoncello

Martedì 21 settembre 2021, ore 21

in anteprima nazionale con il video-racconto di Davide Santi e Luca Condorelli

Concerto inserito nell'ambito di 24 hours marathon of music around the world to celebrate the ONU international day of peace”.

ECOTONOS ha vinto il primo premio Teatro Festival della Valtellina.

L'evento è a titolo gratuito con obbligo di prenotazione.

Ingresso con Green Pass o tampone entro le 48 ore.

L'incontro si rivolge principalmente agli organi della stampa e agli addetti ai lavori ma è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.

Ingresso gratuito /Prenotazioni obbligatorie – numero di posti limitato

Prenotazione alla mail prenotazioni@villadidonato.it

NB Nella Piazza Sant’Eframo Vecchio, di fronte alla Villa trovate un Garage

Gli incontri organizzati a Villa di Donato si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid

Info e Contatti:

Villa di Donato – Piazza S. Eframo Vecchio, 80137, Napoli

Mail: info@villadidonato.it

Web: www.villadidonato.it

Fb: https://www.facebook.com/villadidonato/

Instagram: Villa di Donato

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...