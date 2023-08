Sui Sentieri degli Dei, arriva Irene Grandi: concerto gratuito

Venerdì 18 Sui Sentieri degli Dei avrà il piacere di ospitare al Parco Colonia Montana Irene Grandi, una delle artiste italiane più amate dal pubblico che con Io in Blues è tornata al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni Sessanta in poi.

Lo spettacolo è un omaggio ad alcuni dei più carismatici artisti blues, italiani e internazionali, ma anche un tributo alle radici della stessa artista, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco. In scaletta, ci sono canzoni di Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina.

Irene Grandi presenta dal vivo anche E poi, sua personale rilettura del famoso brano del 1973 con cui ha voluto rendere omaggio alla famosa tigre di Cremona. Non mancano infine alcuni successi dal suo repertorio, riarrangiati in chiave rock-blues.

Carisma naturale e una voce potente e riconoscibile, nella sua carriera discografica Irene Grandi è sempre stata accompagnata da un’intensa attività live e da molte collaborazioni, che oltre ad alcuni dei più influenti autori e cantanti italiani come Vasco Rossi, Jovanotti, Pino Daniele, Francesco Bianconi, Telonio, Saverio Lanza e altri ancora, l’ha portata a dividere il palco o lo studio di registrazione con alcune stelle di prima grandezza del panorama internazionale come Youssou N’Dour, Patti Smith, Hector Zazou, James Reid.

IN FOTO: Irene Grandi (©Luca Brunetti)

Prossimi appuntamenti

MARTEDÌ 22

Belvedere Parco Corona

PADRE ENZO FORTUNATO

Processo a Francesco. Il messaggio del santo nella rivoluzione di papa Bergoglio

MERCOLEDÌ 23

Belvedere Parco Corona

BUH! PAURE ALLO SCOPERTO

Messa in scena degli allievi del Laboratorio Teatrale Comunale

a cura di Efemera Teatro

GIOVEDÌ 24

Belvedere Parco Corona

TRADITIONAL JAZZ SOCIETY

in Il Jazz raccontato con il Jazz. II edizione, da New Orleans a New York passando per Chicago

a cura dell’Associazione Alter

SABATO 26

Villa Coppola ore 18.00

presentazione del libro PSICHE. ‘A cervella è ‘na sfoglia ‘e cipolla, my dear! di Francesco Bocciero (Officine Zephiro Editore)

Osservatorio Astronomico “Salvatore Di Giacomo” ore 19.45

STELLE DI FINE ESTATE

a cura dell’Associazione Astrocampania

DOMENICA 27

Belvedere Parco Corona

DANTE’S INFERNO

PERFOMANCE INTORNO ALLA DIVINA COSTIERA

a cura di Efemera Teatro

MARTEDÌ 29

Villa Coppola ore 18.00

presentazione del libro Mi prendo la città di Gino Giaculli (Homo Sapiens)

MERCOLEDÌ 30

Salotto letterario Beata Solitudo ore 16.30

presentazione del libro LA RANA E LO SCORPIONE. Ripensare il Sud per non essere emigranti né briganti di Pietro Massimo Busetta (Rubettino editore)

a cura dell’Associazione Alter

SETTEMBRE

SABATO 2

Salotto letterario Beata Solitudo ore 16.30

presentazione del libro IN CAMMINO. Storie di arcangeli briganti anarchici antichi guerrieri dèi e santi abati di Antonio Corvino (EditricErmes)

a cura dell’Associazione Alter

DOMENICA 3

Villa Coppola ore 18.00

presentazione del libro Quei d’Amalfi di Gabriele Cavaliere (Officine Zephiro Editore)

LUNEDÌ 4

Campus Principe Di Napoli (Sala Conference)

ERRI DE LUCA

Le regole dello Shangai

MARTEDÌ 5

Salotto letterario Beata Solitudo ore 16.30

Tra moglie e marito non metterci il… libro

conversazione con Caterina Della Vecchia (Continente Napoli) e Ferdinando Casolaro (Il Bocciato)

a cura dell’Associazione Alter

INFO:

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com