Torna Ipomea, la mostra mercato di piante rare e inconsuete

Giunta alla diciannovesima edizione, anche quest’anno il Parco idrotermale del Negombo ospita l’evento Ipomea, mostra mercato di piante rare e inconsuete.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati della natura e per chi intende trascorrere una giornata all’insegna del relax, dal 26 al 28 maggio gli ospiti potranno ammirare o acquistare accessori e piante per giardini, orti e terrazzi dei più grandi espositori italiani, così come partecipare a eventi, happening e collaterali.

Ai celebri illustratori Simo Capecchi e Claudio Patanè, invece, verrà affidato il compito di “raccontare graficamente” Ipomea del Negombo. Infine, il 27 maggio si alterneranno ai fornelli diversi chef pronti a deliziare le papille gustative con piatti prelibati: da Emmanuel di Liddo agli stellati Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro.

La mostra aprirà i battenti dalle 9.00 alle 20.00 (venerdì dalle 14.00). Per informazioni, rivolgersi ai botteghini o chiamare il numero 081986152.