IoViaggioItaliano, Pecoraro Scanio: “Auto elettriche per viaggiare senza smog. Dalla Reggia di Portici la sfida green”

“La mobilità elettrica aiuta il turismo sostenibile in Italia. È questa la vera sfida da affrontare nei prossimi anni, cioè la capacità di vivere e far vivere i territori secondo nuove modalità, meno impattanti, più autentiche e smart. Diffondere la mobilità sostenibile elettrica, soprattutto nei borghi e tra le eccellenze italiane, potrebbe contribuire alla creazione di aree turistiche green in grado di attrarre turisti attenti all’ambiente e di educare anche quelli più tradizionali, rispettando i luoghi e i residenti”.

Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente, nel rilanciare la tappa campana del tour elettrico di #EViaggioItaliano, l'iniziativa collegata alla campagna #IoViaggioItaliano che si propone di promuovere incentivi e attivismo civico a favore del rilancio del turismo in Italia post pandemia.

#EViaggioItaliano che aderisce a #IoViaggioItaliano parte con il tour dalla Campania e farà tappa presso la Reggia di Portici, sabato 5 settembre 2020 alle ore 11:00. L'evento è organizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e il MAVV - Wine Art Museum.

Già il 17 giugno scorso, nella splendida location di Palazzo Brancaccio a Roma, Alfonso Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione hanno patrocinato la presentazione di #EViaggioItaliano che promuove il turismo sostenibile a impatto zero tra natura, cultura ed enogastronomia, con la prima cucina mobile al mondo alimentata a energia solare per appuntamenti itineranti di show cooking.

Alla tappa presso la Reggia di Portici, interverranno: Alfonso Pecoraro Scanio, della Presidente Fondazione UniVerde e docente all'Università degli Studi di Napoli Federico II; Matteo Lorito, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo presso la Regione Campania, Eugenio Gervasio, Fondatore e CEO del MAVV - Wine Art Museum; Nino Geraci, Founder di XMove; Daniele Invernizzi, Presidente della Fondazione eV-Now!; Francesco Paolo Russo, Founder e CEO di To Be e Esperto del Comitato Scientifico della Fondazione UniVerde; Alfonso Iaccarino, Chef stellato; Maria Paola Sorrentino, Presidente del Movimento Turismo del Vino Campania.

Dopo la tappa in Campania, il tour in elettrico di #EViaggioItaliano, che ha ottenuto il patrocinio di autorevoli istituzioni italiane ed europee, compreso quello della Fondazione UniVerde, proseguirà lungo la penisola per toccare Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige e nel 2021 il resto d’Italia.

#EViaggioItaliano è sostenuto da eV-Now!, XMove, the Social Brakers, To Be e Nissan, promosso in collaborazione con Motor1 e Insideevs e con il patrocinio della Fondazione UniVerde.

FOTO: EVI InsideEVS