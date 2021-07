Intrasatta - Ue' Fest 2021: festival mediterraneo del fumetto e delle autoproduzioni a stampa

UE’ UNDERGROUND ECCETERA, ospitato e prodotto dallo SCUGNIZZO LIBERATO di Napoli, Laboratorio di Mutualismo e Spazio Sociale (luogo nato dalla riappropriazione dell’ex carcere minorile Filangieri) e promosso dai collettivi dei festival CRACK! di Roma, NaDir di Napoli e CA.CO. Fest di Bari, promuovono INTRASATTA - festival mediterraneo del fumetto e delle autoproduzioni a stampa.

Due giornate (il 16 e 17 luglio) dove il fumetto e la stampa underground tornano finalmente tra i vicoli e le salite del quartiere Montesanto.

PROGRAMMA:

LE MOSTRE

ANNE VAN DER LINDEN

Pittrice e disegnatrice francese vive a Saint-Denis, sobborgo di Parigi.

La sua arte è un connubio tra espressionismo tedesco, incisione

medievale e i fumetti di Robert Crumb. Le sue opere mettono a fuoco la

parte animale del genere umano e come questa si scontri con una

società normalizzata e pacata.

https://www.annevanderlinden.net

YELE & TRÈS

Yele, classe '84. Femminista, antifascista e anticlericale. Tres,

graffiti artist classe '80.

Con un occhio alla propaganda del secolo scorso e uno alle lotte dei

giorni nostri, insieme realizzano poster di propaganda radicale e

senza filtri.

CAROLINE SURY

Lavora il foglio bianco con la penna e quello nero con le forbici e

produce fumetti essenzialmente autobiografici.

Al centro di questa mostra ci sono piccoli corpi e grandi teste -

piccole figure femminili, spesso doppie, ti osservano dalle loro

maschere, metà umane e metà animali ad esse si alternano imponenti

totem di carta immortalati sul muro

RUGHI E TROPIDELIA

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

VENERDÌ 16

Le presentazioni verranno accompagnate/mischiate da esibizioni di

musica dal vivo di Sid The Dig Digger e Numero71 Monobanda.

Presentazioni dalle 19:00 alle 21:00

* Introduzione a Cura di Ue’ Fest e presentazione della Rete F.I.K.A.

* La Voce degli Invisibili - Rete di Solidarietà Popolare

* Fear - Marta Punxo

* Anne Van Der Linden - Presentazione dei Lavori

UÉ SONA

The Delay in the Universal Loop

Dylan Iuliano, musicista di Benevento.

INNER CAPITALISM è il suo ultimo lavoro, che esplora l’estetica del

pop moderno e la durezza della sperimentazione musicale.

Unruly Girls

Drum machines martellanti, sintetizzatori acidi, basso distorto,

chitarre fuzz dissonanti e noise lisergico sono i composti della

formula Unruly Girls, il duo di Benevento formato da Luigi Limongelli

e Luca Zotti (Humbert Alison). Nel 2020 UG pubblicano il secondo

lavoro "Epidemic" per Dirty Beach Records e ripartono in tour con la

performance one man band di Humbert.

Ga-Rage

Garage-heavy, Lo-Fi Fuzzy Duo of Doom from NA-IT Formed in June '15 in

order to fight a tragically low self-esteem. Blowing up speakers and

megaphones ever since.

SABATO 17

Le presentazioni verranno accompagnate/mischiate da esibizioni di

musica dal vivo di Sid The Dig Digger e Bam!Box

Presentazioni dalle 19:00 alle 21:00

* Bad Moon Rising Production

* PAOLO FOX, l'oroscopo durante la quarantena - Percy Bertolini

UE’ SONA

Addolorata

Addolorata è un gruppo lol rap, nato a Napoli nel centro storico.

Addolorata è composto da tre membri: Apostoli, Bellettini e Demarino.

Apostoli è l’operaio, il manifestante con la molotov. Bellettini è la

cassa, il charleston, il sogno. Demarino è uno smartphone con il vetro

rotto, il mal di schiena.

Saranno a UE':

Profondissima, Radon , Subseri la Stamperia Sotterranea, Alessandra Oricchio, Ottoeffe, Borda!Fest - Produzioni Sotterranee / Federico Fabbri, Interiors, La Tana - Autoproduzioni, Yele&Tres, Macondo, Mad.rioska, Bad Moon Rising Production, Mia Werther//Gatto Productions, Nightputrid + Peer Pressure Press, El Rughi + Tropidelia,

Mattia Secci, Lume&Effe, Martina Di Gennaro, Salvatore Liberti Illustration, Dalila Amendola, VI. VA., Apnea & SUEGNERS, ORAutoproduzioni - Valerio Stacchini, Joe1, Weirdoughcollective, Cinzia C, Santacremina, Etero de ke, ShaguraLab, BendaNera, Anemone, Giusi Carfora/ BruciacomeNeve, Noemi Battaglia, Simona Casteluccio,

Camilla.Osa, Baba Fregapane, CAGNE SCIOLTE e ETERO DE CHE?!, Rancora Hatemade, Erianthe, SANTO DIEGO, Giuliana Roviello aka Monstera Ink, Rose Romano, Psicosauro / GA-RAGE!, Vomit Pink , Nancy Downs, Resli Tale, Pirata Produzioni, Sanacore, OILLOC, Euno maya, Innaigentile, Valentina Gonzo, Percy il buio, Runa, FiLumena, MigliorEditore, T.A.L.E., Quattro Zero Quattro, Tamu Edizioni, Aspalax Comix, Marta Punxo, Armeria, Sputnik Press, Traumart , Momo, Meriem mesfioui, Anne Van Der Linde, Caroline Sury, Percy Bartolini, Vagelis, Juliette Toner

