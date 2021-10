Intramontabili Eleganze: Evento Esclusivo al Castello Pignatelli

Un viaggio in luoghi antichi e meravigliosi, grandi sale, arredi d'epoca e affreschi aprono gli occhi a mondi fiabeschi. Il Castello Pignatelli Della Leonessa è un castello feudale e dimora della stessa dinastia da più di 7 secoli, abitata tutt'oggi dal duca Giovanni Pignatelli della Leonessa.

Dopo la visita gustoso pranzo in altra dimora storica: il Palazzo Ducale.

PROGRAMMA:

-Ore 09:30 Appuntamento con i partecipanti Piazza Medaglie d'Oro (Banca Cariparma)

-Ore 09:45 Appuntamento con i partecipanti Via Galileo Ferraris (Hotel Ramada)

-Ore 11:00 Arrivo a S. M. Valle Caudina e coffee break nel cortile di Palazzo Ducale Pignatelli

-Ore 11:30 Visita guidata al Castello Pignatelli della Leonessa

-Ore 13:00 pranzo presso il Palazzo Ducale

Menù:

Aperitivo di benvenuto - Petit gâteau di patate con spuma di mortadella -

Risotto con zucca e crumble di prosciutto - Controfiletto di maialino dell’Azienda Agricola “Selva del Duca” all’uva - Patate in buccia alla contadina - Dessert - Acqua e vino.

(menù alternativo per i bambini)

-Ore 16:00 Rientro con bus turistico (arrivo previsto alle ore 17:00)



appuntamento 07 novembre 2021

Durata intera giornata

Lingua italiana - audioguida



COME PRENOTARSI?

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ?disponibili solo 40 posti

partenopexperience@gmail.com

chiama o Whatsapp

+39 366 319 1005

CONTRIBUTO

Pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

Contributo a persona:

- € 55,00 adulti

- € 31,00 bambini

Il Contributo comprende:

BUS A\R

COFFEE BREAK

VISITA GUIDATA AL CASTELLO

AUDIOGUIDA

PRANZO

GADGET

POSTI LIMITATI

Organizzazione Tecnica

Agenzia di Viaggi Ciao Ragazzi

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci!

Eventi culturali in periodo Covid-19:

- Per partecipare all'evento è obbligatorio presentare il Green Pass

(Le disposizioni non si applicano ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per ulteriori informazioni www.dgc.gov.it)

- È importante presentarsi puntuali e comunque con non più di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario comunicato per poter svolgere tutte le operazioni.

- È necessario indossare la mascherina

- Si raccomanda di rispettare il distanziamento (almeno 1 metro dalle altre persone) e di seguire le indicazioni da noi fornite

- Onde evitare assembramenti ogni persona avrà una radiolina sanificata per poter ascoltare la guida, anche distante

- La capienza a bordo del bus sarà limitata, in linea con le nuove misure di contenimento

