Into 'o Rione Sanità: speciale visita guidata

Partenope Experience propone la visita guidata Into 'o rione Sanità.

La Sanità, il quartiere che meglio incarna i contrasti di una città straordinaria. Il Rione prende il nome dalla popolare chiesa di Santa Maria alla Sanità progettata nel '600, situata al centro del quartiere. Sopra la meravigliosa cupola maiolicata si erge il ponte della Sanità, importante opera di ingegneria.

L'accesso alla sanità è dalla strada mercato dei Vergini che inizia da Piazza Cavour. L'insieme dei due borghi (sanità e Vergini) costituiva già nel XVII sec. una vera e propria città fuori le mura.

Come altre zone di Napoli anche il quartiere Sanità vive di sovrapposizioni. Ai maestosi palazzi nobiliari, alle chiese antiche si aggiungono i murales, simboli di rinascita e resistenza.

Incontreremo i murales di due innamorati simbolo della resistenza alla violenza, opera di Bosoletti, oppure le facce dei giovani dei vicoli simbolo di speranza e futuro opera di Cruz, o ancora una famosa scena di un film con Totò e Peppino realizzato sempre da Cruz e tanti altri murales ispirati al Principe della Risata. Uno dei motivi per cui il Rione Sanità è così conosciuto, è la casa natale di Totò in via Santa Maria Antesaecula. È proprio qui, al civico 109, dove Totò visse per un periodo che termina il nostro Tour.

Concluderemo la visita con una degustazione presso l'associazione “La Grotta del Principe Totò”, ad accoglierci ci sarà la sorridente Nunzia che sfornella nel suo basso trasformato in trattoria e da dove fuoriescono i profumi di una cucina casalinga, con i tipici piatti napoletani. Una degustazione di pizze montanare accompagnate da un bicchiere di vino o di birra ci farà sentire per un giorno abitanti di questo straordinario quartiere pieno di luci e colori.

