Intitolazione della Biblioteca del liceo scientifico Silvestri a Claudia D'Ambrosio

Martedì 2 maggio alle ore 9.00 all'Auditorium di via Paladino in Portici verrà intitolata, alla presenza del Sindaco Cuomo e di Monsignor Raffaele Galdiero, la biblioteca del Liceo Scientifico F. Silvestri di Portici a Claudia D'Ambrosio, brillante studentessa di quella scuola.

Claudia si è diplomata il 9.7.2022 con il massimo dei voti,100 e lode. L'11.7.2022 è stata iscritta nell'Albo Nazionale delle Eccellenze per meriti scolastici. Il giorno successivo, il 12, è partita in Crociera con la famiglia per festeggiare la Maturità appena conseguita. Il giorno 16, mentre era in navigazione, una ipertermia maligna ha messo fine alla sua giovane vita. Aveva compiuto 18 anni appena due mesi prima. Scopo dell’Associazione Claudia D'Ambrosio Onlus è quella di tener vivo il ricordo di Claudia ed i valori che caratterizzano la sua giovane vita: la tenacia, la determinazione e la forza con cui affronta i suoi impegni; la voglia di vivere senza mai cedere allo scoramento; il coraggio nel fronteggiare le difficoltà; il sorriso e l'ottimismo con i quali supera ogni tipo di ostacolo; la curiosità nell’esplorare il mondo viaggiando; la sete di sapere, il talento naturale nello studio; la solidarietà, la generosità e l’amicizia come valori di vita; la gioia nell’amare.



“Ricordati di brillare”, così Claudia con la la matura leggerezza dei suoi 18anni esorta coloro che devono affrontare una dura prova, che sia di vita o di studio. Una frase che suona come incoraggiamento ad affrontare le prove della vita tirando fuori da ciascuno il meglio di sè.

Claudia ci lascia in eredità il gusto di assaporare ogni attimo con contagioso entusiamo e con atteggiamenti sempre costruttivi e propositivi.