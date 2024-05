Etica e intelligenza artificiale: l'incontro al Rotary Napoli nord

“Coltivare un’innovazione etica: tecnologia e intelligenza artificiale al servizio dell’umanità nell’era digitale per un futuro sostenibile”. È questo il tema della riflessione che lunedì 20 maggio a partire dalle ore 20,30 all’Hotel Excelsior di Napoli, Fabio De Felice proporrà ai soci e agli ospiti del Rotary Club Napoli Nord, presieduto da Francesco Tavassi. L’intervento di De Felice prenderà le mosse dal volume “Il Mondo Nuovissimo”, del quale De Felice è autore insieme con Roberto Race.

L’incontro si colloca nell’ambito del programma “Sostegno ai giovani: il futuro delle opportunità”, voluto da Francesco Tavassi, che è anche presidente di Temi Spa-Gls Napoli e socio promotore della Fondazione Merita Meridione-Italia.

Fabio De Felice è professore di Ingegneria all’Università degli Studi di Napoli Parthenope e fondatore di Protom. È componente della task force Digitalization del B20, il Business Forum del G20. È autore di numerose pubblicazioni sulle sfide della digital transformation.

Il filo del ragionamento del docente e imprenditore partirà dalla considerazione che, perché l’innovazione dell’AI sia sostenibile per il benessere umano, è necessario rigettare il soluzionismo tecnologico, che assegna alla tecnologia poteri simil-magici, così come la tecnofobia, che imputa al prodotto conseguenze dannose, originate invece dall’insipienza o malafede di chi lo utilizza. Ecco, dunque, che una siffatta innovazione ci domanda di ripensare il ruolo dell’etica, per contemperare con la giustizia sociale le nuove forme del sapere/potere della realtà tecnologica, e per scongiurare orizzonti come il colonialismo digitale e il futuro senza lavoro.

«È fondamentale che il quadro normativo di riferimento ci supporti nello sforzo di progettare tecnologia a misura d’uomo. – afferma Fabio De Felice, che poi spiega – Dobbiamo superare la legge di Amara, secondo la quale, come esseri umani, siamo portati a sopravvalutare gli effetti di una innovazione nel breve periodo, e sottovalutarne quelli a lungo termine. Solo osservando la realtà con la lente dell’etica riusciremo a fare dell’AI un affidabile alleato per affrontare le sfide di questo “mondo nuovo” che si sta configurando».