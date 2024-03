All'Instituto Cervantes, incontro con Maddalena Marciano e Antonella CIlento

L’istituto Cervantes di Napoli sostiene l’attuale dibattito sul ruolo della donna e della prospettiva di genere con un incontro in programma mercoledì 20 marzo alle ore 18:30, presso la propria sede di via Chiatamone 6G. Protagoniste dell’appuntamento, dedicato all’emancipazione di giovani e future professioniste, saranno Antonella Cilento – scrittrice e promotrice dell’associazione La Linea Scritta e della rassegna di letteratura internazionale Strane Coppie – e Maddalena Marciano, stilista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Due esempi di donne che condivideranno con il pubblico le proprie storie e i rispettivi percorsi professionali, mediante i quali si sono distinte nel panorama culturale partenopeo; raccontando delle scelte coraggiose e del raggiungimento, non sempre facile, dei loro obiettivi.L’iniziativa è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (per info tel. 08119563311, cennap@cervantes.es).



Antonella Cilento (Napoli, 1970) finalista Premio Strega nel 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne, ha pubblicato numerosi romanzi e reportage narrativi per editori diversi fra cui Mondadori, Guanda, Laterza, Giunti, Bompiani. Ha ideato e dirige da trentuno anni Lalineascritta Laboratori di Scrittura (www.lalineascritta.it) e da sei anni coordina il master di scrittura e editoria SEMA in collaborazione con UNISOB. Il suo metodo di insegnamento è raccontato ne La caffettiera di carta (Bompiani, 2021). Scrive per Donne, chiesa, mondo, per Repubblica Napoli. Conduce da quindici edizioni la rassegna di letteratura internazionale Strane Coppie.

Maddalena Marciano. Fashion designer, stylist e costumista, ha collaborato con personalità importanti come Milena Canonero e lo stilista Emanuel Ungaro. Ha creato collezioni di accessori di moda e fondato un suo Brand. È docente di Fashion Design all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2022 porta avanti il progetto Artigianato e Moda tra Spagna e Napoli in collaborazione con l'Instituto Cervantes di Napoli.