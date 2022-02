All’Institut français di Napoli il concerto-compleanno di Gennaro De Crescenzo

Reduce da ben due sold-out dalla stagione teatrale 2019/2020 Teatro Salvo D’Acquisto in “Musica per Napoli… Donare è Amore”, e nel 2020/2021 in “Concerto Flegreo al Teatro “Il Piccolo, Gennaro De Crescenzo tenta il terzo sold out.



Venerdì 25 febbraio 2022, alle ore 20:00 all’Institut français di Napoli nella Sala Teatro A. Dumas – il concerto/compleanno di Gennaro De Crescenzo.



Con la direzione artistica di Mikele Buonocore ( Chitarra ) , Daniele Esposito ( Fisarmonica), Gaetano Greco ( Percussioni e colori), presenta: Davide Brandi.



Concerto/compleanno, dopo il concerto festeggeremo il mio compleanno. Prenotazione chiamare il 3318923006 Posto unico 10€. Supergreenpass