Inspiration, la mostra di Marco Cecioni

Il segno essenziale, i colori forti mediterranei, i riferimenti espressivi figurativi attuali e di tradizione classica, sono i punti di riferimento della mostra Inspiration, la personale di Marco Cecioni a cura di Paola Pozzi, alla galleria FrameArsArtes.



“In Inspiration Cecioni aggiorna ulteriormente le sue modalità espressive declinando artigianato, arte e design secondo un'unica formulazione materico-formale e dichiarando al tempo stesso la sua opera libera da ogni costrizione temporale e geografica…asseconda così l'esigenza di una propria vitalità composta necessariamente da versatilità, poliedricità, cambiamento (o meglio rinnovamento continuo), e soprattutto ribadisce la non appartenenza a canoni, tendenze, mode. Identitario nelle ispirazioni mitologiche, territoriali, Cecioni al contrario vive e opera "inter nationes", da sempre napoletano errante ed in quanto tale dalla condizione perennemente, artisticamente sospesa.” scrive Marco Ancora.

L’artista è nato a Napoli. Dopo aver frequentato il Liceo Artistico si stabilisce in Svezia, dove studia alla Graphic Royal Academy di Stoccolma. Oggi vive e lavora tra Stoccolma, Napoli e Ibiza. Le sue opere sono presenti in molti musei e collezioni private.



Tra le mostre: Calieri FARG OCH FORM Stockholm, Sweden 1973, MAISON de ITALY Paris, France 1981, BUKOWSKIS-HORHAMMER Helsinki, Finland 1990, VOLVO SHOW ROOM Stockholm, Sweden 1995, “The Gift of Inspiration” GALLF.RI OSTERMALM Stockholm. Sweden, Calieri CHRISTA PELIN Helsinki, Finland 1998, URABAAR1 Helsinki. Finland 2009, MUSEO PIETRO CANONICA Villa Borghese, Roma Italy 2009 PORSCHE CENTER Helsinki, Finland 2009, “Energia della Ceramica” BUKOWSKIS Helsinki Finland 2010, Reial Artistic Circle Barcelona Catalunia Spain 2013, Galleria WALLMARK – Two Rooms, 2011

Vernissage 15 novembre 2023, ore 19:00



INSPIRATION

15 – 19 novembre 2023

FRAMEARSARTES - Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 525

Orari: da martedì a sabato, dalle 16.30 alle 20.00

Riferimenti: 081 3088820 – 333 4454002

Ufficio Stampa: 338 3464579

www.framearsartes.it – framearsartes@libero.it – paolapozziarch@gmail.com