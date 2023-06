Il prof Schettini de “La fisica che ci piace” chiude la rassegna “Insieme nelle bellezze”

L’A.P.S. Caffe? Letterario Nuovevoci, in partenariato con il Liceo Statale “Pitagora Croce”, il Liceo Artistico e delle Scienze Umane “ G. De Chirico”, l’Istituto di Istruzione Secondaria “G. Marconi” e l’Istituto Alberghiero “Graziani” di Torre Annunziata, e con il patrocinio del Comune di Torre Annunziata, ha presentato questa mattina presso Palazzo Criscuolo, alla presenza delle presidi degli Istituti coinvolti, del Commissario prefettizio Serra e del Dirigente Anaclerio, la manifestazione “Insieme nelle bellezze” che prevede il coinvolgimento degli studenti dei detti istituti, nonche? di ragazzi provenienti da altre zone d’Italia.

L’obiettivo del Progetto e? di valorizzare la creativita? dei giovani studenti coinvolti e di instaurare con loro un dialogo sulle Arti e le Scienze al di fuori delle modalita? ordinarie di circolazione del sapere.

L’A.P.S., grazie all’esperienza derivante da anni di attivita? sul territorio, intende, con questo progetto, abbandonare la retorica del difficile rapporto tra giovani e cultura, molto spesso derivante da giudizi paternalistici ripetuti dagli adulti in maniera acritica, anziche? da reali carenze dei giovani.

L’Associazione, d’intesa con i docenti degli istituti coinvolti, avverte l’esigenza di avvicinare i ragazzi utilizzando modalita? e linguaggi che rispettino le passioni, le inclinazioni e peculiarita? degli stessi: gli studenti saranno, infatti, assoluti protagonisti degli eventi in programma.

Si e? partiti con una prima fase, da febbraio ad aprile, che ha previsto la presentazione dei seguenti libri: “Dove ti nascondi” di Marzia Sicignano, presso il Liceo Pitagora, autrice amatissima dai giovani, seguita poi da “La Fortuna” di Valeria Parrella (autrice candidata al Premio Strega nel 2020) presso l’Istituto Marconi, da “Paesaggio Civile” di Serenella Iovino (professoressa ordinaria presso l’universita? di Torino, originaria di Torre Annunziata) per finire con “Fame d’aria” di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani con “Tutto chiede salvezza” nel 2020, a testimonianza di quanto questo scrittore sia capace di entusiasmare i ragazzi).

Il Progetto culminera? in una serie di laboratori-workshop, che si terranno nel fine settimana 16, 17 e 18 giugno, quando le attivita? scolastiche saranno ormai agli sgoccioli. Tali laboratori vedranno il coinvolgimento di docenti “atipici”, poiche? si tratta di scrittori, giornalisti, scienziati e non di docenti in senso tecnico e, inoltre, si svolgeranno secondo modalita? d’insegnamento non convenzionali. Con cio? s’intende che il rapporto docenti-studenti sara? improntato ad una logica di parita? e, soprattutto, che sara? collocato al di fuori delle logiche di voto e di profitto tipiche della scuola tradizionale.

Il programma, che vi alleghiamo, prevede il coinvolgimento di alcune personalita?: a mo di esempio, la domenica mattina la manifestazione culminera? con gli interventi del Prof. Vincenzo Schettini, autore del libro “La fisica che ci piace”, nel quale propone un diverso modo di approccio alla materia e di Carlo Poggioli, presidente dei costumisti italiani che ha al suo attivo collaborazioni con i maggiori registi italiani e stranieri. Schettini e? un fisico, un musicista che ha creato e lanciato il canale YouTube “La Fisica che ci Piace” nella quale attraverso brevi video rispondeva ad alcune domande sulla fisica in maniera comprensibile. Ha, poi raccolto in un libro quella esperienza ed ha iniziato un vero e proprio tour nelle scuole nel quale ogni volta ha appassionato centinaia di studenti anche su argomenti diversi dalla sua materia.; Poggioli e? l’attuale presidente dell’Associazione scenografi e costumisti. E? uno dei piu? importanti costumisti cinematografici del momento, attivo da decenni a livello internazionale; e? stato candidato due volta al David di Donatello e cinque volte al premio Nastri d’argento.

E? prevista l’effettuazione nel corso delle tre giornate di laboratori tematici tenuti da specialisti sui temi di cultura digitale, animazione, storia antica, cultura popolare, cucina tradizionale ed esotica in cui saranno coinvolti i ragazzi delle scuole superiori e, su prenotazione, aperti a tutta la cittadinanza fino ad

esaurimento posti. Ci si pone l’ulteriore obiettivo di aprire il progetto anche a ragazzi provenienti da altre citta? d’Italia, che saranno accolti presso le famiglie che avranno dato disponibilita?. Sara? accolta una classe dell’Istituto alberghiero Lagrange di Milano che si confronteranno con i loro “omologhi” in una sorta di sfida, il venerdi? nella preparazione di piatti della cultura mediorientale (durante l’incontro con lo scrittore Davide Inda) e il sabato in una “sfida” tra cucina meneghina e partenopea.

Il sabato sera, infine, presso il Renanera sara? la volta del momento di festa con il coinvolgimento di ragazzi provenienti dal Liceo Musicale Pitagora Croce. Insomma, una tre giorni all’insegna della cultura, della condivisione e della conoscenza, aperta all’intera cittadinanza.