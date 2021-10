Innovazione protagonista a Napoli: torna Innovation Village

L’innovazione torna protagonista a Napoli con la seconda tappa di Innovation Village 2021. Martedì 5 e mercoledì 6 ottobre il network organizzato da Knowledge for Business e promosso da Regione Campania, che si svolge presso il Centro Congressi dell’Università Federico II (via Partenope 36) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 organizzato da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Due giorni di eventi ai quali sarà possibile partecipare in presenza registrandosi sul sito della manifestazione e muniti di Green Pass, oppure da remoto.

Evento centrale è la finale di Innovation Village Award 2021 (martedì ore 15), il premio sulle innovazioni sostenibili che sarà conteso da 14 progetti selezionali tra i 178 partecipanti. Saranno presenti Antonio Pescapè, delegato del Rettore Innovazione e Terza Missione, Università degli Studi di Napoli Federico II, Marcella Mallen, presidente ASviS, Marco Tammaro di Enea, Mauro Calise, direttore Federica Web Learning, Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village, oltre ai vertici dei tredici partner che hanno affiancato l’iniziativa e consegneranno premi ai progetti su differenti settori di competenza. In palio, complessivamente, 55 mila euro.

La giornata sarà aperta dal talk “La Strategia di Specializzazione Intelligente in ambito R&I della Regione Campania per la programmazione 2021-2027”: Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, e Maria Grazia Falciatore, vice Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria, illustreranno i risultati della consultazione pubblica. Si prosegue alle 11.30 con il convegno “L’idrogeno per la transizione ecologica”, con Elio Jannelli, amministratore unico Atena, Ennio Rubino, presidente Stress – Distretto Tecnologico per l’edilizia sostenibile, gli assessori regionali Bruno Discepolo e Antonio Marchiello, Vito Grassi, vicepresidente Confindustria, Giuseppe Catalano del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Giovedì si parlerà di sanità digitale con TecUp, di innovazione per sportivi con disabilità con Inail, di Biofoundries, nuovi processi di produzione basati sulla biologia molecolare. Materias presenterà i “Quaderni di Materias”, incontro con quattro esperti su ambiti innovativi differenti. Infine il Meridian Thinking Lab, laboratorio permanente di Innovation Village che punta a rilanciare prospettive, priorità ed esperienze legate alla definizione di modelli di innovazione “meridiana”.

Nel corso della manifestazione sarà annunciato il Premio Mario Malinconico, che vuole ricordare il presidente della startup TecUp, scomparso lo scorso agosto, con un riconoscimento sull’economia circolare nell’ambito di Innovation Village Award.

Info e programma: https://innovationvillage.it/programma/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...