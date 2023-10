Innovation in pneumology 2.0: congresso a Napoli sulle Malattie Respiratorie

Si terrà a Napoli, dal 12 al 14 ottobre, a Villa Doria D’Angri la seconda edizione del congresso Innovation in pneumology 2.0, promosso dal professore Andrea Bianco, ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

Le malattie respiratorie sono in una fase di grande fermento scientifico e di innovazione in campo diagnostico e terapeutico. Al congresso ne discuteranno alcuni dei maggiori esperti internazionali nell’ambito, che parleranno dei progressi raggiunti in patologie come COVID; Fibrosi Polmonari; Bronco Pneumopatie Croniche Ostruttive e Tumori del Polmone.

Saranno, inoltre, presentate le piu innovative procedure broncoscopiche che consentono diagnosi sempre più precoci ed accurate e saranno trattati i progressi nella Biologia dei Tumori del Polmone e i vantaggi clinici che ne scaturiscono: Terapie a bersaglio molecolare sempre piu efficaci, immunoterapie. Ancora, si discuterà di come stia cambiando la terapia delle broncopneumopatie croniche ostruttive.

