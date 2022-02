Innamorati della "forcella" in bici con i Cicloverdi Fiab Napoli

I Cicloverdi Fiab Napoli propongono uno speciale itinerario in bicicletta per San Valentino.

"Se sei innamorato/a della.... "forcella" non puoi mancare all'appuntamento di Fiab Napoli Cicloverdi. Nell'ambito del progetto "Rigenerarte" vi aspettiamo lunedì 14 febbraio in Piazza Calenda per un simpatico aperi-bike: vi faremo gustare la pizza fritta della più famosa friggitoria di Napoli 1947 di Enzo Durante.

Inoltre, per tutti coloro i quali decideranno di iscriversi alla nostra associazione nel giorno di San Valentino sarà riservato uno sconto particolare sul costo della tessera".

Appuntamento lunedì 14 febbraio ore 16,00 Piazza Calenda.

Info Titti Vollero 3396795037