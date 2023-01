Giovedì 26 Gennaio, al Vic'Street appuntamento con un evento speciale: Inizio in tutte le Lingue - Spettacolo di danze dal mondo



Menù spettacolo disponibili

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLIA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

TELEFONO: 081662423

CELLULARE 3387981020

SPETTACOLO DI

DANZA ORIENTALE

DANZA POLINESIANA

DANZA BOLLYWOOD

DANZA MEDIEVALE

inoltre

Una serata divertente e un po' magica con musica e spettacolo in cui Donatella Liguori, Coach e Numerologa, rivelerà ad ogni partecipante uno dei segreti scritti nel quadro numerologico personale. La lettura avverrà durante l’esibizione delle allieve.



La serata sarà a numero chiuso e prevede serviti ai tavoli un tagliere di con un costo di partecipazione di 20 euro.

IMPORTANTE: Per motivi organizzativi per partecipare e ricevere in dono la lettura di un aspetto del del proprio quadro numerologico è necessario mandare un messaggio WhatsApp al numero: 3287226263 contenente il proprio nome e cognome come scritto sulla carta d'identità e la propria data di nascita entro giovedì 19 gennaio.

A fine serata gli ospiti parteciperanno ad un'estrazione fortunata...