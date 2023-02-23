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Eventi / Cibo e Vino

"Inizio" in tutte le Lingue: Spettacolo di danze dal mondo

Dove Vic' Street

Via Giuseppe Martucci, 44

Quando Dal 03/03/2023 al 03/03/2023 21:00
Prezzo 20,00
Altre informazioni Sito web tok-tok-merkante.it
Rosalia

Venerdì 3 Marzo, al Vic' Street appuntamento con un evento speciale: Inizio in tutte le Lingue - Spettacolo di danze dal mondo

TRAMA:
DAL FASCINO DELLA MUSICA MEDIORIENTALE A L'ENERGIA DEL BOLLYWOOD PASSANDO ATTRAVERSO IL RUMORE DEL MARE DELLA POLINESIA PER POI VIAGGIARE NEL TEMPO E DANZARE BALLATE MEDIEVALI SARAI COINVOLTO UN UNA SERATA MERAVIGLIOSAMENTE MAGICA
IN UN'ATMOSFERA DI DANZA E ARMONIA CHE TI RIEMPIRANNO IL CUORE.

Menù spettacolo disponibili
1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLIA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE

SPETTACOLO DI
DANZA ORIENTALE
DANZA POLINESIANA
DANZA BOLLYWOOD
DANZA MEDIEVALE

TELEFONO: 081662423
CELLULARE 3387981020

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