"Inizio" in tutte le Lingue: Spettacolo di danze dal mondo
Venerdì 3 Marzo, al Vic' Street appuntamento con un evento speciale: Inizio in tutte le Lingue - Spettacolo di danze dal mondo
TRAMA:
DAL FASCINO DELLA MUSICA MEDIORIENTALE A L'ENERGIA DEL BOLLYWOOD PASSANDO ATTRAVERSO IL RUMORE DEL MARE DELLA POLINESIA PER POI VIAGGIARE NEL TEMPO E DANZARE BALLATE MEDIEVALI SARAI COINVOLTO UN UNA SERATA MERAVIGLIOSAMENTE MAGICA
IN UN'ATMOSFERA DI DANZA E ARMONIA CHE TI RIEMPIRANNO IL CUORE.
Menù spettacolo disponibili
1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00
2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE
3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLIA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE
SPETTACOLO DI
DANZA ORIENTALE
DANZA POLINESIANA
DANZA BOLLYWOOD
DANZA MEDIEVALE
TELEFONO: 081662423
CELLULARE 3387981020