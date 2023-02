Venerdì 3 Marzo, al Vic' Street appuntamento con un evento speciale: Inizio in tutte le Lingue - Spettacolo di danze dal mondo



TRAMA:

DAL FASCINO DELLA MUSICA MEDIORIENTALE A L'ENERGIA DEL BOLLYWOOD PASSANDO ATTRAVERSO IL RUMORE DEL MARE DELLA POLINESIA PER POI VIAGGIARE NEL TEMPO E DANZARE BALLATE MEDIEVALI SARAI COINVOLTO UN UNA SERATA MERAVIGLIOSAMENTE MAGICA

IN UN'ATMOSFERA DI DANZA E ARMONIA CHE TI RIEMPIRANNO IL CUORE.



Menù spettacolo disponibili

1. TAGLIERE E CALICE DI VINO € 20,00

2. CENA (TAGLIERE + PRIMO + DOLCE) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE

3. CENA VIP (per 2 persone) MAXI TAGLIERE ARTISTI+ DEGIASTAZIONE VARI DOLCI E FRUTTA + BOTTIGLIA DI PROSECCO + SPETTACOLO € 80 BEVANDE ESCLUSE



SPETTACOLO DI

DANZA ORIENTALE

DANZA POLINESIANA

DANZA BOLLYWOOD

DANZA MEDIEVALE

TELEFONO: 081662423

CELLULARE 3387981020