Le Infrastrutture a sostegno dell'innovazione: webinar Rotary-Lions

“LE INFRASTRUTTURE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE”: se ne discuterà on line martedì 15 dicembre dalle ore 18.30, per iniziativa del Rotary Club Napoli Angioino (presieduto da Lucio Marcello Falconio) e del Lions Club Essere e Tempo di Napoli (presieduto da Massimiliano Musto). Il webinar – su piattaforma Zoom – è il primo del ciclo di incontri dal titolo “LiRo di Napoli”, che prende ispirazione dal titolo del volume di racconti di Giuseppe Marotta “L'oro di Napoli” (da cui fu tratto l’omonimo film diretto da Vittorio De Sica) e giocando sulle iniziali Lions e Rotary, i due club service che “fanno squadra per questa iniziativa.

Il progetto, rivolto agli studenti partenopei delle scuole superiori di secondo grado, analizzerà in cinque forum i principali temi di pubblico interesse cittadino che vanno dalle infrastrutture, alla sanità, dai trasporti, alle politiche sociali, con l’obiettivo di fornire ai giovani, per ciascun tema, una fotografia della situazione attuale di Napoli.

L’ultimo forum vedrà protagonisti proprio gli studenti, i quali illustreranno la Napoli che vorrebbero. I dibattiti tra studenti e autorevoli ospiti tenuti sotto forma di webinar, saranno rilanciati anche su Facebook, sulla pagina ufficiale del progetto e anche sulle pagine social dei due club.

Il primo incontro virtuale si focalizzerà soprattutto sulle cosiddette infrastrutture immateriali e quindi sulle opportunità offerte dalla rete che, in questi undici mesi segnati dall’emergenza-Covid 19, si è confermata strumento irrinunciabile per lavorare, interagire, insegnare e imparare. In altre parole per mantenere livelli di vita sostenibili, pur nel distanziamento fisico imposto dalla pandemia.

Il webinar di martedì 15 dicembre – aperto dai saluti dei presidenti Falconio e Musto – sarà introdotto dai saluti istituzionali di Alessandra Clemente, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli.

Seguiranno gli interventi dei presidenti Edoardo Cosenza (Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli) e Ciro Fiola (Camera di Commercio di Napoli), del Professor Nicola Pasquino (docente di Misure Elettriche all’Ateneo Federico II di Napoli), di Francesco Castagna (respondabile Sportello Impresa 4.0 dell’Ordine degli ingegneri di Napoli), dell’ingegner Francesco Grande, di Luca Palermo (direttore commerciale Cogepa Telecomunicazioni). Modera e conclude l’ingegner Ettore Nardi, consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Napoli).