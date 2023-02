Indo all’Art al via con Grazia Famiglietti

Per qualche mese la vineria Indovino diventerà anche una galleria espositiva.

L’idea è quella di portare l’arte in luoghi non convenzionali, dove anche i non addetti ai lavori possano godere di colori e bellezza.

Degustare un bicchiere di vino diventerà una vera e propria esperienza sensoriale: nella galleria temporanea si potranno ammirare opere su tela e illustrazioni sorseggiando ottimi vini naturali.

Gli artisti in esposizione: Grazia Famiglietti, Valentina Guerra, Maurizio Di Martino, Roberta Martucci, Anemone, Francesca Murru, Maria Ledonne

Il 28 febbraio dalle ore 19.00 brindiamo con Grazia Famiglietti che aprirà la rassegna.