Come un chiodo nella carne: incontro e informazione su anoressia e bulimia

Alla Bibliolibreria Indipendente ETS di Sorrento torna la Scrittrice Chiara Domeniconi che, dopo il grande interesse suscitato nell’incontro estivo, in questa occasione si troverà a confrontarsi con la dottoressa Silvana Natale, biologa e nutrizionista, per un parere professionale e competente.

Dice la dottoressa Natale: “Chiara racconta la sua esperienza di Bulimia Nervosa. Io, Biologa nutrizionista specializzata in Disturbi del comportamento alimentare la affianco con l’esperienza in ambulatorio: i fatti, i fattori di rischio, i fattori di mantenimento. Cercheremo, lei e io, di far comprendere con un linguaggio semplice, ma esaustivo, perché questo circolo vizioso può durare tutta la vita”.



Domenico Bencivenga, cuore e motore della Bibliolibreria, sarà nuovamente moderatore, oltre che organizzatore, dell’evento e dichiara: “Incontriamo per la seconda volta Chiara Domeniconi e il suo libro autobiografico: Come un chiodo nella carne.



Chiara si racconta; e ci racconta, in maniera dettagliata e impietosamente sincera, la sua vita accompagnata dal disturbo alimentare, da tutte le disfunzioni che comporta e dal satellite di patologie e disturbi del comportamento che ne derivano”.



L'incontro si terrà venerdì 18 novembre alle 19.30, ed è organizzato e promosso da Bibliolibreria Indipendente/Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, via Bartolomeo Capasso 2d Palazzina servizi Pastorali, II piano.



La promozione di Chiara Domeniconi è a cura di SBS Comunicazione (www.sbscomunicazione)