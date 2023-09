A Napoli un incontro promosso dal Centro Ufologico del Mediterraneo

Si è tenuto sabato 9 settembre tenuto a Napoli, negli spazi della libreria The Spark Creative Club in piazza Bovio, un incontro promosso dal Centro Ufologico del Mediterraneo.

Al centro della discussione, un argomento che da sempre affascina e incuriosisce molte persone: "l'ipotesi della possibile esistenza di altri esseri intelligenti nell'Universo e che quindi la Terra non sia l'unico pianeta abitato".

"Quello che c'è stato a piazza Bovio è stato più di un semplice convegno, potremmo definirla - si legge in una lunga nota degli organizzatori - una vera e propria comunità di pratica, fatta di scambio, di condivisione e dibattito che ha provato a fare un punto sui dati raccolti sui dischi volanti, denominati tuttora, non soltanto come U.F.O./UAP, ma anche come entità aliene".

"Nulla di recente, le evidenze - dicono ancora nella nota i promotori dell'incontro - attraversano la storia da millenni, forse dalla stessa origine dell'uomo sulla Terra, arrivando alla Mesopotamia e ai popoli che la hanno abitata, come i Sumeri. Ipotesi affascinanti che arrivano al limite di quello che è il campo della fede. E se di certezze non possiamo parlare, di certo qualche interrogativo attraversa la nostra mente e ci fa proiettare verso scenari inediti".

All'incontro hanno partecipato: il Presidente del Cufom (Centro Ufologico del Mediterraneo) Angelo Carannante; Ennio Piccaluga - Presidente Onorario; Umberto Telarico - socio Cun e scrittore; Gennaro Pepe - medico e ricercatore rapimenti alieni e contatti; Francesco Trapani - insegnante, ricercatore e socio Cufom dal 2017; Raffaele Iandoli, Bernardino Ferrara, Giuseppe Corcione, Domenico Crimaldi - ricercatori Cufom. Il moderatore dell'evento è stato il giornalista ricercatore indipendente Vincenzo Pinelli.