Archivio dell'Annunziata: lo scrigno di 702 anni della storia di Napoli

Nell'ambito del Service distrettuale Lions per la Ri-valorizzazione della SS. Annunziata di Napoli , si terrà il 26 Ottobre dalle ore 10:00 presso la sale delle colonne, un incontro di conoscenza e di approfondimento sull'Archivio storico del Complesso monumentale della Santa Casa.

Presenzieranno il governatore del Distretto 108Ya avv. Francesco Accarino e DG team, il presidente ordine architetti di Napoli e prov. Prof. Leonardo Di Mauro, il sindaco di Napoli Prof. Manfredi.

Relatori eminenti studiosi storici e di archivi: dott. Gabriele Capone, dott. Gemma Colesanti, prof. Paolo Crisostomi, dott. Stefano D'Ovidio, dott. Marco Lo Tufo, prof. Salvatore Marino in collegamento da Barcellona.

Moderatore : storico Nicola Manna. Lions organizzatori : prof. Maria Albrizio, prof. Grazia Salerno, arch. Ersilia Russo, dott. Piero Pensa, dott. chim Rossella Fasulo, avv. Antonella Della Corte.

Accesso consentito con green pass



Alla presenza delle autorità , saranno ufficialmente consegnati dai Lions in donazione al Comune di Napoli

uno scanner per la digitalizzazione dei preziosi documenti e i raccoglitori per l'Archivio della SS. Annunziata



La partecipazione all'evento attribuisce crediti formativi per architetti - prenotazioni su Im@teria



Gallery

Al termine aperitivo e visita delle sale della Ruota degli Esposti riqualificate nel luglio 2021 dai Lions.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...