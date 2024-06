includart, concerto al Complesso Monumentale di Santa Chiara

La IAAMS partecipa attivamente al progetto “Napoli città della Musica”



Il progetto “IncludArt” è un punto di riferimento per i giovani e più in generale per i cittadini della città di Napoli e darà l’opportunità alla comunità tutta di vivere un’esperienza culturale di alto livello nella valorizzazione dei talenti e della creatività grazie alla partecipazione ai laboratori musicali “Sound of Inclusion”, il cui output sarà un concerto/evento finale gratuito di un’orchestra costituita.



Appuntamento al Complesso Monumentale di Santa Chiara, sabato 22 giugno, ore 12.00.





Prenotazione attraverso la pagina ufficiale www.iaams.it cliccando sulla voce " IncludArt" o su piattaforma www.eventbrite.it