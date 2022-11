I concerti di Golfo mistico al Chiatamone: inaugurazione dell'ottava stagione

Inaugurazione dell'ottava stagione " I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone"

Sabato 5 novembre alle ore 18, presso la Chiesa delle Crocelle in via Chiatamone, riprenderà la stagione di concerti di musica classica.

Protagonista del concerto sarà il duo formato dal flautista Michele Menardi Noguera e dalla voce narrante di Flavio Menardi Noguera. Il concerto "In viaggio attraverso la storia in compagnia di un flauto" prevede musiche di J.S. Bach, S. Mercadante, C. Debussy, G. Verdi.