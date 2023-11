Rione Sanità, inaugurazione dell’opera “Narciso” allo Jago Museum e del percorso "Lucis in Fundo"

Venerdì 8 dicembre 2023, dalle ore 10:00, presso lo Jago Museum verrà svelata al pubblico la nuova opera scultorea di Jago intitolata Narciso. In occasione del vernissage il museo rimarrà aperto fino alla mezzanotte e si potrà prenotare il biglietto, che permette l’accesso anche al Figlio Velato custodito presso la Basilica di San Severo fuori le mura, tramite il sito di Catacombe di Napoli.

La scultura in marmo statuario raffigura il mito di Narciso, il bellissimo cacciatore figlio del dio Cefiso e della ninfa Liriope, e ci o?re una profonda ri?essione sulla complessità della percezione e sulla ricerca interiore. Il significato dell'opera, pur ricco di simbolismo, è, come nelle altre opere di Jago, lasciato all'interpretazione del fruitore. Il ri?esso rappresentato non è quello immediato e tangibile che vediamo nello specchio, bensì un'immagine alterata che conduce alla percezione mentale. La scultura invita a considerare il limite dell'osservatore esterno nel comprendere l'interiorità altrui, evidenziando la di?erenza tra ciò che appare in superficie e la complessità dei pensieri e delle emozioni che si celano dietro: come osservatori, siamo limitati nell'accesso all'intimo di un individuo, e ciò che vediamo è solo una parte della realtà.

Il mito, intessuto nell'opera, espone il tema della mancanza di autostima: nonostante la sua straordinaria bellezza esteriore, Narciso rifugge il contatto umano, celando un vuoto interiore dietro uno strato di vano orgoglio. La scultura mette in evidenza l'essenziale necessità del confronto con gli altri nella ricerca di sé, sottolineando che l'identità è un delicato equilibrio tra la nostra autentica natura e l'immagine che proiettiamo agli occhi altrui. L’illusione di Narciso di colmare il vuoto interiore, attraverso l'adorazione della propria immagine ri?essa, rivela la fragilitàdi un'autostima basata unicamente sull’apparenza e lo condanna alla disperazione. L’opera invita dunque a una ri?essione profonda sulla natura complessa dell'essere umano e sulla necessità di connessione e comprensione reciproca nella ricerca di autenticità e realizzazione.

L’opera Narciso arricchisce la collezione dello Jago Museum ospitato nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, entrambi inaugurati e aperti al pubblico lo scorso maggio grazie ad una convenzione firmata dalla Parrocchia di Santa Maria della Sanità con il Fondo Edifici Culto (FEC). Un progetto, questo, con cui si decide di investire ancora una volta sull’arte e sul capitale umano, vera ricchezza del Rione Sanità. Le ricadute sociali e occupazionali generate sul territorio dall’ apertura della Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi e dello Jago Museum sono notevoli: alla creazione di un nuovo polo culturale all’ingresso di Borgo Vergini si associa il dato occupazionale. Circa una decina sono attualmente i giovani del quartiere che gestiscono i luoghi prendendosene cura, garantendone l’apertura quotidiana e la possibilità di e?ettuare visite guidate ogni ora. Giovani che hanno scelto di restare a Napoli e di costruire il proprio futuro e il proprio lavoro seguendo la via dell’arte e del turismo.

Dal 9 dicembre sarà inaugurato il percorso “Lucis in Fundo” un tour guidato al Rione Sanità dai giovani della cooperativa La Sorte che si articola tra le bellezze antiche e contemporanee. Il percorso sarà in programma tutti i sabati alle 15:00 su prenotazione e si aggiunge all’o?erta culturale che permette di scoprire il Rione Sanità e i suoi luoghi recentemente aperti come lo Jago Museum, la chiesa dei Cristallini (la chiesa Blu), la Basilica di San Severo con l’opera “Il Figlio Velato” ma anche il borgo dei vergini, il palazzo dello Spagnuolo e i murales del quartiere.

Sede: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi - Piazzetta Crociferi - Napoli

Orari Museo: dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (ultimo ingresso alle ore 12:30) - dal venerdì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 (ultimo ingresso alle ore 16:30)

Biglietti: intero 8€ - Ridotto 6€ (per under 18, over 65, studenti, forze dell’ordine, accompagnatore disabile e possessori ticket Catacombe di Napoli) - gratuito per disabili e residenti. Il biglietto include l’accesso al Figlio Velato custodito nella Basilica di S. Severo fuori le mura.

IN FOTO Narciso di Jago