Al Cam l'inaugurazione della mostra fotografica "Odyssey" di Alessio Paduano

Il giorno Venerdì 31 Marzo 2023 alle ore 21 si inaugura presso il CAM | Casoria Contemporary Art la mostra fotografica "Odyssey" del fotografo napoletano Alessio Paduano, che da anni è impegnato nella documentazione dei fenomeni migratori.

I suoi reportage hanno ricevuto importanti riconoscimenti internazionali tra cui il POY (Picture of the Year), il Krzysztofa Miller Prize, il Siena International Photo Awards e tanti altri. Le suo fotografie sono state pubblicate dai principali quotidiani e magazines nazionali e internazionali, incluso Time, CNN, BBC, Spiegel, The Guardian, The Telegraph, ecc.