A Fuorigrotta l'inaugurazione della nuova Filiale di Divani&Divani: madrina dell'evento, Veronica Maya

Giovedi 5 ottobre dalle 17:30 alle 20.00 in Via Vicinale Cupa Cintia 40/41, a Napoli si inaugurerà un nuovo store di Divani&Divani, madrina dell'evento sarà la bella e brava Veronica Maya.

Sarà un momento piacevole da passare tutti insieme ed aperto a tutti coloro che vorranno visitare questa nuova filiale. Per tutti coloro che parteciperanno all'evento avranno l’occasione di ammirare l'ottima esposizione, ed il rapporto qualità prezzo su tutti i prodotti in vendita, che copre tutti i possibili bisogni e le esigenze delle famiglie campane e non solo.

Testimone e Madrina dell'evento sarà la presentatrice Rai Veronica Maya, consigliata dall'agenzia Management Bruno Coscia, quest'ultima insieme ai responsabili e staff Divani&Divani invitano i cittadini del quartiere e non solo a passare una bellissima serata tra il magico mondo dei divani, Finger Food E Prosecco.