"In Zona", il nuovo singolo di Mr Perrino

Scritto un anno fa e oggi in anteprima, esce il nuovo singolo di Mr Perrino, trapper campano con base a Newport in UK. In questa traccia l'artista concentra tutta la sua fame di successo e rivalsa sociale grazie ad un testo diretto, senza fronzoli e soprattutto senza filtri.

"In Zona" è la storia di come dal basso si può e si deve puntare in alto: "Il messaggio è quello di non abbattersi, credere in sé stessi e la perseveranza prima o poi darà i risultati."

Un brano autobiografico che racconta l'ascesa di Mr Perrino che, partito con poco, sta percorrendo l'autostrada verso il successo.

Il sound è quello trap con dettagli melodici e rime taglienti, fonte di una maturazione musicale dovuta anche al suo trasferimento dall'Italia in Inghilterra.

Classe ’94 Mr Perrino è un artista campano trasferitosi all’età di 11 a Perugia, luogo al quale deve la sua vera formazione artistica. Nel 2015 si trasferisce a Newport (Uk) e in concomitanza alla sua esperienza estera esplode la “trap wave”, corrente musicale alla quale si legherà l’artista. Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo "In Zona".