In-Corti Ravvicinati: al via la seconda edizione

Il festival IN-CORTI RAVVICINATI è una iniziativa organizzata dalla società di produzione Studio Cinematografico Prometeo Srl Semplificata. La direzione artistica è del regista e sceneggiatore Andrea Piretti. Il festival è arrivato alla 2a edizione e ha ottenuto il contributo della Regione Campania e Film Commission Campania per le iniziative volte alla promozione e diffusione della cultura cinematografica.

L’evento si terrà a Napoli nelle date 9 - 10 - 11 novembre 2023.

Sostengono il progetto l’associazione culturale Nuovo Cinema Paradiso di Materdei e il progetto Casa Sanità dell’associazione Napoli inVita.

Il festival prevede tre categorie di concorso: fiction, documentario, e cortometraggi campani. Giurie di professionisti del settore, formatori cinematografici e operatori culturali decreteranno i vincitori di ciascuna categoria. Inoltre, studenti e studentesse dell’Accademia di Napoli consegneranno una serie di menzioni speciali per regia, fotografia, sceneggiatura e montaggio, scegliendo tra i cortometraggi campani in concorso.

Le giurie sono così composte. Giuria ufficiale per corti campani e fiction: Gina Annunziata (docente), Romano Montesarchio (documentarista), Flora Fiume (produttrice), Massimo Martella (regista), Dario Incerti (montatore), Giovanni Meola (autore e regista). Giuria per corti documentari: Erica De Lisio (regista e programmer), Alessandro Gattuso (regista), Parsifal Reparato (produttore e documentarista)



Pagina Instagram: https://www.instagram.com/incortiravvicinatifestival



Il festival avrà due location ufficiali. Casa Sanità accoglierà – il 9 novembre ‘23 – una tavola rotonda sul cinema breve, ovvero una riflessione sulle possibilità produttive e distributive dei cortometraggi. Parteciperanno le giurie e gli autori e le autrici selezionate. L’ingresso è libero, previa prenotazione.

Il Cinema Materdei ospiterà invece le proiezioni dei 15 corti selezionati nei giorni 10 e 11 novembre ‘23. Saranno presenti delegazioni dei cortometraggi (registi, sceneggiatori, produttori). Sabato 11 novembre ci saranno, inoltre, le premiazioni finali con la consegna dei premi