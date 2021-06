In bicicletta una domenica mattina con il commissario Ricciardi

I libri di Maurizio de Giovanni e la recente fiction televisiva hanno suscitato interesse e curiosità per i luoghi napoletani dove vivono il commissario e gli altri personaggi. Fiab Napoli Cicloverdi ti invita domenica 6 giugno a percorrere e a rievocare in bicicletta gli itinerari della Napoli anni '30 dello scorso secolo che abbiamo imparato a conoscere.

L'appuntamento è in piazza del Plebiscito alle ore 10 partenza inderogabile 10,15. Guida Teresa Dandolo cell. 3387523019

Il percorso, facile, si snoderà per le vie del centro.

