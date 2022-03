In Arte Vesuvio: una nuova settimana tra cultura, arte e spettacolo

Continua la missione del “Polo I.A.V.”, l’acronimo che, unitamente a In Arte Vesuvio, vuol significare teatro, music bar e playroom a via Marino Turchi, nel cuore di Napoli, tra via Santa Lucia e la parte finale del lungomare. Una missione fatta di divertimento e voglia di stare insieme nel momento in cui più forte è il bisogno al ritorno ad una socialità normale che questa settimana si apre giovedì 17 marzo alle 18:00 con la presentazione del libro “Acqua e sale – Storie di vita e di canzoni” (per Ianieri Edizioni) di Enzo Leomporro, cofondatore insieme a Gianni Donzelli degli Audio2, che di quell'indimenticabile successo furono autori. Uno showcase che racconterà l’autobiografia ma anche tanta musica.

Venerdì 18 marzo, invece, l’appuntamento è da segnare in agenda per le 21:00 per una cena spettacolo animata da Cesare D’Oriano nel più puro stile “villaggio turistico”, tra chitarrate e karaoke per cantare assieme a squarciagola le hit del momento ma anche gli indimenticabili evergreen dei favolosi anni ’70, ’80 e ’90.

Infine Sabato 19, doppio appuntamento: alle 15:00, spazio al tifo azzurro per vedere la partita Napoli-Udinese spingendo la nostra squadra verso il traguardo più alto del campionato. Alle 22:00 si chiude con la musica di alto livello proposta da Valerio Jovine e Nicola Caso con il concerto musicale “Il Caso Jovine”: tutti riuniti nel nome delle buone vibrazioni e degli originali cocktail preparati dal Music Bar dello I.A.V.

Il concerto è realizzato in collaborazione con in collaborazione con Nea Arcadia – Production Studio e New Reel Records 55.

