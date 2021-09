Improvvisazione Teatrale, Coffee Brecht riparte con lezioni prova gratuite e spettacoli

Ripartono a Napoli gli spettacoli e i corsi di improvvisazione teatrale con l'associazione Coffee Brecht.

Il primo appuntamento è il 16 settembre alle 21 con IMPRÒ - LA SFIDA DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE che andrà in scena presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli in via Portacarrese a Montecalvario 69.

SPECIAL GUESTS: Susanna Cantelmo e Alessandro Cassoni

PRESENTA: Giorgio Rosa

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione

INGRESSO

Intero: 10,00€

Gratuito: (under 10 - posto a sedere non garantito)

Nella stessa giornata, prima dello spettacolo, alle ore 19:30 sarà anche possibile partecipare a una LEZIONE DI PROVA GRATUITA con i docenti Coffee Brecht per conoscere più da vicino l'Improvvisazione Teatrale

Altre lezioni di prova gratuite si terranno a partire dal 14 settembre, sempre alle ore 20, presso la Sala Coffe Brecht in via Nilo, in vista dell'inizio dei corsi di improvvisazione teatrale che partiranno il 5 ed il 7 ottobre.

INFO E PRENOTAZIONI

t: 388.736.8422

@: info@coffeebrecht.it

https://www.facebook.com/events/916764415720302

MISURE ANTI-COVID (per lezioni e spettacoli)

Così come previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, l'accesso all'evento è consentito solo attraverso la presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (Green Pass).

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso unitamente ad un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) non sarà consentito l’accesso all’evento.

I minori di 12 anni sono esentati dall'esibizione della documentazione.

All'interno degli spazi, per la fruizione dell'evento saranno applicate le regole di distanziamento e sarà obbligatorio l'utilizzo di mascherina.