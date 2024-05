Torna il format “Impronte - Storie Volti Linguaggi": alla Fondazione Humaniter si parla di “Onestà”

Terzo incontro con “Impronte” Storie Volti Linguaggi, Format ideato e condotto da Laura Bufano, giornalista ed operatrice culturale.

Dopo Ethos e Nomos e il Chiostro di San Francesco, “Impronte” sarà presente in un altro luogo importante tra gli spazi deputati alla Cultura del Vomero, la Fondazione Humaniter, piazza Vanvitelli 15, venerdì 24 maggio alle ore 11,00. Continua così il percorso itinerante che ha l’obiettivo di mostrare quanti e quali sono i luoghi dove si fa Cultura nel Quartiere Collinare, e che forse non tutti conoscono.

Presso la Fondazione Humaniter, dopo i saluti della Direttrice, Marina Melogli, verrà fatto un focus sui partecipanti che verranno chiamati, attraverso un’intervista, a raccontare la loro Storia personale e professionale, il loro Linguaggio espressivo e a condividere opinioni su argomenti di carattere etico-morale.

Dopo il “Successo” e “Il Futuro” è la volta de “L’Onestà”, questa sconosciuta. Si può ancora essere onesti con se stessi e con gli altri? Introdurrà la preziosa Testimonial di “Impronte”, la scrittrice Annella Prisco, ne parleremo con M° Patrizia Fanelli, musicista e direttrice del Coro Polifonico e Piccola Orchestra FALERO, una bella realtà tutta napoletana; M° Maria Gabriella Mariani, musicista e scrittrice, napoletana con origini molisane; M° Carlo Mormile, musicista e scrittore, vice Direttore del Conservatorio San Pietro a Majella; Maria Rosaria Riccio, psicologa e scrittrice; Elisa Villano docente, che con Annamaria Pifano, avvocato, hanno scritto un libro tra poesia e prosa a quattro mani.

Un post “Impronte Volti” mostrerà i loro volti su tutte le Piattaforme Social. La ripresa televisiva, a cura di Raffaele Carlino, per l’emittente “ ITALIA FELIX”, sarà visibile su tutto il territorio nazionale su can. 268 del TDT. La sigla di IMPRONTE, (Qualcosa per farsi ricordare) è una cover realizzata da Anna Maria Bozza, cantante, autrice e musicista.

Ingresso libero