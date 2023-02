Incontriamoci con Immaginazione, educazione al patrimonio del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Sabato 4 marzo ore 11.00, presso la sala conferenze del Castello di Baia, i servizi educativi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei invitano i Dirigenti e i Docenti degli istituti di ogni ordine e grado alla presentazione del progetto “Immaginazione”



Alla fine della presentazione dei servizi educativi e di tutte le associazioni che ne fanno parte si parteciperà tutti insieme ad un aperitivo inaugurale che si concluderà con una passeggiata al Castello .



Il Parco Archeologico dei Campi flegrei e il gruppo di associazioni: Aporema onlus, Coopertativa sociale Vento del Sud, Human Festival, Gruppo archeologico Kyme, Legambiente Città Flegrea, MyWay, riunite nel progetto Immaginazione, presentano alle scuole le attività didattiche elaborate in sinergia tra le competenze professionali delle singole realtà associative e il parco.



Mese di Marzo

05/03/2023

Anfiteatro di Pozzuoli “Impariamo a narrare i monumenti” 10:00/18:00 My Way

Area Archeologica di Cuma “Il segreto della Sibilla” 10:00/ 12:00 Human Festival, evento gratuito aperto a tutti prenotazione obbligatoria, wa 3510775034



Castello di Baia “Alla corte degli aragonesi” 11:00/18:00 Gruppo archeologico Kyme



Terme di Baia “Colori e Profumi” 10:30/18:00 Legambiente città flegrea



11/03/2023

Area Archeologica di Cuma “Storie e Leggende del verde” 10:30/16:00 Legambiente città flegrea



18/03/2023

Castello di Baia “Alla corte degli aragonesi” 11:00/18:00 Gruppo archeologico Kyme

Terme di Baia“L’albero dell’amicizia” 15:00/18:00 My Way



19/03/2023

Area Archeologica di Cuma “Il segreto della Sibilla” 10:00/ 12:00 Human Festival, evento gratuito aperto a tutti prenotazione obbligatoria, wa 3510775034



26/03/2023

Castello di Baia “Di tessera in Tessera” 10:30/16:00 Legambiente città flegrea



n.b.: il numero dei posti disponibili per ogni attività è limitato



Si prega, per favorire l'organizzazione del momento conviviale di dare adesione, tramite e mail immaginazione.pspp@gmail.com si accettano prenotazioni fino ad esaurimento posti.