Illumina la Pace: l'iniziativa dei Lions per promuovere la cultura della pace

Il Distretto 108 Ya del, nell’ambito delle attività del Service “I Lions Ambasciatori di Pace attraverso la Cultura, Le Arti e lo Sport” di cui è coordinatore distrettuale del Service Mariano Lebro, preoccupato dall’escalation di brutale violenza che coinvolge un mondo che credevamo civilizzato e diversamente vede in guerra numerosi Paesi, lancia un progetto di coinvolgimento dell’intera cittadinanza al fine di generare una risposta civile e responsabile che sia autenticamente improntata alla cultura della non violenza, del Diritto e dei valori internazionali. Il Governatore Pasquale Bruscino e il coordinatore distrettuale del Service, hanno più volte stigmatizzato circa la necessità di un’azione comune capace di reinterpretare i valori universali in seno all’attuale situazione internazionale. Riportare i ragionamenti alla ragione e a dimensioni di alto profilo umanitario, è più che mai una necessità. La situazione odierna dimostra a tutti come l’egoismo e l’imbarbarimento dei conflitti produca solo orrore e distruzione. Occorre pertanto dare sostanza e voce all’umanità evoluta. È necessario pertanto dar vita ad un rapporto collaborativo atto alla divulgazione e condivisione di iniziative tese alla crescita culturale in seno alla sana e condivisa contrapposizione alle logiche della violenza e della sopraffazione.

I Lions si mostrano pertanto proni ad essere soggetti propositivi della società civile. Vari gli Enti di alto profilo morale che appoggeranno l’iniziativa.

Molti gli eventi, denominati “Services” che sono in programma nei prossimi mesi ed hanno per tema la cultura della Pace. Due gli eventi di ampio respiro territoriale (area Campania, Calabria e Basilicata) attivi nei prossimi giorni:

1. “Illumina la Pace”;

2. “Festa della Luce”.

Questi sono in programma il 10 e il 13 dicembre e colgono pienamente quei valori universali e quelle energie culturali che promuovono la non violenza e la “riscoperta” dell’arte della diplomazia per la risoluzione delle controversie internazionali.

“Illumina la pace” mira ad intraprendere un percorso collaborativo ed educativo con gli Enti locali, le associazioni, gli Istituti della formazione e della cultura e quanti mostrano una spiccata attenzione al tema della non violenza e della Pace.

Il giorno 13 dicembre, nella ricorrenza di Santa Lucia, si darà luogo ad una serie di iniziative in corso di organizzazione. Tutti i cittadini, indipendentemente dal loro credo e dalla loro visione politica, sono chiamati a sottolineare un comune e universale desiderio di Pace da condividere con tutti i popoli e i territori in maniera inclusiva. Il clou sarà costituito simbolicamente dall’accensione di una candela da disporre alle ore 20:00 nei pressi di una finestra della propria abitazione, magari rivolta verso una strada principale (per una maggiore visibilità dell’evento) quale espressione della propria volontà di Pace.

La domenica precedente il 13 dicembre, ossia domenica 10 dicembre, i volontari Lions attraverso le associazioni aderenti, scuole di ogni ordine e grado, le parrocchie, i Lions Point ed altre modalità, doneranno una “Candela della Pace”.

Il Club Guzzisti Napoli Megaride, con alla testa il loro presidente Gianluca Romano, saranno i “Peace Riders” dell’iniziativa. Questi a bordo delle loro moto, attraverseranno la città di Napoli partendo da San Giorgio a Cremano (dove gli sarà consegnato uno specifico emblema ed una candela della Pace) e raggiungeranno il Vomero. L’iniziativa avrà luogo in contemporanea in varie Regioni italiane (al momento Campania, Calabria, Basilicata).