Il presepe vivente all'Istituto Nicolini - Di Giacomo

Il giorno MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2023 dalle ore 16:00 alle ore 17:30 i bambini cinquenni della scuola dell’infanzia e gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria (per un totale di circa 120 discenti) del plesso SEVERINO, metteranno in scena, per le strade del quartiere, il PRESEPE VIVENTE.

• i discenti delle classi quarte (34 bambini) saranno distribuiti nelle immediate vicinanze dei seguenti esercizi commerciali:

o LA GALLERIA – VIA SEVERINO 44

o LA CREMERIA – VIA SEVERINO 30C

o CAFFETTERIA MORELLO – VIA SEVERINO 30B

o GENEPESCA NON SOLO BACCALA’ – VIA SEVERINO 30A

o LA FORNARINA – VIA SEVERINO 30



o FERRAMENTA – VIA SEVERINO 39

o MILLE ARTICOLI – VIA SEVERINO 25/31

o FRUTTA E VERDURE – VIA SEVERINO 23





Attraverso adeguate comunicazioni, tutto il quartiere sarà invitato a visitare il presepe vivente, seguendo il percorso, compreso tra i civici 44 e 23 di VIA SEVERINO; la visita si concluderà nella scuola, dove ci saranno l’osteria, la natività (in palestra) e il coro degli angeli