La Compagnia Teatrale Buio in Sala presenta : "Il patto" al Nest - Napoli Est Teatro il 14 e 15 ottobre.

"Perché il fatto di avere un’opportunità ci può spingere in una direzione sbagliata.

C’è qualcosa di terribile in ognuno di noi.

E chi non è costretto a scoprirlo è molto fortunato”.

Mai come in questo momento di emergenza sociale, dove la violenza prende piede, ci ritroviamo sempre più a piangere vittime e additare colpevoli.

Ma chi è il cattivo? Che caratteristiche particolari ha? Perché ha scelto di fare del male?

In questo spettacolo, lo spettatore si ritroverà in storie che si ingarbugliano tra di loro, perché “una scelta” ha sempre il suo “Butterfly effect”.

Pur non volendo, in questo mondo siamo tutti burattinai e burattini. Vittime e carnefici.

Allora ci sta una sola via di uscita per ovviare al peggio:

RESTARE UMANI!

R. D.