Il Massimo che possiamo fare, speciale omaggio a Troisi

Riprende la programmazione degli eventi serali dell'Associazione Insolitaguida Napoli al Teatro dei Lazzari Felici nel pieno rispetto della normativa anti-covid in aggiunta alle regole di buon senso e responsabilità. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all'insegna della napoletanità e del divertimento.

Sabato 26 Marzo 2022 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo per rivivere le più divertenti gag del grande Massimo Troisi a cura di Giuseppe Gifuni, Ottavio Buonomo e Marco Trematerra.

Lo spettacolo nasce dall'incontro e l'amicizia tra Giuseppe Gifuni e l'attore Massimo Troisi portando il pubblico nel mondo di Troisi, prove di scena con le gag indimenticabili del trio (Arena De Caro Troisi) fino alla sua ultima interpretazione poetica Il Postino.

E' ormai nella nostra memoria collettiva, ma i significati più profondi delle sue sceneggiature sono ancora da scoprire, attraverso il suo talento Troisi ha costruito la sua anticonformistica comicità.

Un codice composto dal mestiere di far ridere e dalla capacità di comunicare una coscienza che va al di là della scena. Sarà interessante scoprire con l'aiuto di tutti il Massimo Troisi più nascosto, più discreto, il più umile, ma anche il più profondo.

Nel corso della serata, sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell'Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando/whatsappando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.