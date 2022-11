Mens sana in corpore sano: libri e sport per crescere. L'iniziativa dell'IISS L. Da Vinci

All’interno della settima edizione di IOLEGGOPERCHE’ , una grande operazione messa in atto dall’AIE per arricchire le biblioteche delle scuole che si iscrivono al percorso, anche quest’anno, dal 5 al 13 novembre si può andare in una delle oltre 3.200 librerie che hanno aderito al progetto, acquistare un libro e donarlo a una scuola. L’IISS Leonardo Da Vinci di Napoli si è candidato per essere inserito all’interno della rete di scuole che ne beneficeranno.

È importante che le ragazze e i ragazzi trovino tanti libri diversi perché possano scegliere quelli più adatti a loro per farli appassionare alla lettura e crescere più creativi, più consapevoli, meglio attrezzati ad affrontare le sfide che li attendono. Tutti i ragazzi, senza lasciare indietro nessuno, perché la biblioteca è di tutti. Inoltre il tema a cui ci si riferisce quest’anno è “Libri e sport”. Proprio il tema dello sport è alla base dell’evento che si terrà nella biblioteca dell’Istituto dalle 10.00 del mattino.

L’evento dal titolo MENS SANA IN CORPORE SANO vede un parterre di eccezione: i giornalisti Titti Improta e Ciccio Marolda, Gianni Maddaloni, e Salvatore Attrattivo mentre modererà il dibattito il giornalista Angelo Cerulo. L’apertura dei lavori sul tema dello sport vedrà alcune letture su temi sportivi, consapevoli che la celebrazione della tenacia sportiva non è solo dei nostri tempi ma veniva celebrata anche nell’Iliade dal grande Omero.

L’avvicinamento alla lettura dei ragazzi attraverso dei temi a loro cari rappresenterà il primo piccolo tassello verso una costruzione sistemica basata sulla capacità deduttiva ed analitica derivanti proprio dalla costante lettura di testi.

Evento MENS SANA IN CORPORE SANO ore 10 dell’11 novembre nella biblioteca dell’IISS Leonardo Da Vinci è aperto agli allievi del triennio della scuola.