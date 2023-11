Sogni e intermezzi d'amore a Napoli: presentazione della silloge poetica di Igor Issorf

Venerdì 1 dicembre 2023, alle 18.00, presso la Biblio-mediateca “Ethos e Nomos”, in via Bernini 50 – Napoli, si terrà la presentazione della silloge poetica “SOGNI E INTERMEZI D’AMORE A NAPOLI” di Igor Issorf – Gambini Editore.

L’autore nella sua silloge ricerca il “bello” attraverso un viaggio nella libertà del sentire. Il luogo materiale del viaggio è Partenope che da sempre suscita emozioni e pulsioni, cariche di autenticità. Le poesie sono per la maggior parte in lingua, ma non manca il pregevole contributo della lingua napoletana. Le tematiche che affronta Igor sono riconducibili ad un'unica cura: l’Amore. Ne parleranno con l’autore, Francesco Terracciano, poeta e critico; Rita Nappi, scrittrice e Gigliola Di Luccio, poetessa. Per declamare le poesie sarà presente l’attore del Teatro De Poche di Napoli, Giancarlo Lobasso.

Alcune poesie, verranno declamate accompagnate dalla danza di Chiara Sorrentino e Francesca Franzese con la coreografia di Claudia Grasso.

Organizzazione e conduzione di Laura Bufano, giornalista e operatrice culturale.