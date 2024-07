"I nostri esili" di Gabriele Vigilante: versi di inquietudine, condivisione e unione

Immaginate una spiaggia non di sabbia, ma di sassolini: così inizia la raccolta poetica "I nostri esili" di Gabriele Vigilante, che verrà presentata presso l'Associazione culturale musicale "Illimitarte". Il 17 luglio, alle ore 18:00, gli appassionati di poesia sono invitati a scoprire questa opera, dove ogni poesia rappresenta un sassolino scabro, essenziale, modellato dall'incessante lavorio di vento, pioggia e acqua salata.

L'autore è napoletano, laureato in lingue e letterature straniere e specializzato in traduzione letteraria, usa la poesia come mezzo per esplorare la condizione umana. La raccolta è divisa in tre parti, ciascuna delle quali riflette una tappa del viaggio interiore dell'autore: dalla presa di coscienza dei propri problemi al trovare conforto nei ricordi, alla critica ad una società sempre più arrabbiata e alienata. Vigilante affronta con coraggio queste tematiche per chi ha il coraggio di guardarsi dentro, accettare il dolore senza anestetizzarlo, cercare verità che escono dal cuore e costringere a non cedere sotto il peso delle verità consolidate..

Durante la presentazione, Vigilante leggerà alcuni estratti del libro, offrendo spunti di riflessione sulla capacità della poesia di connetterci con gli altri e con noi stessi. Sarà disponibile anche per un dialogo aperto con il pubblico e una sessione di autografi.

Partecipare a questo evento si trasforma in un'occasione non solo per incontrare un autore emergente, ma anche per immergersi in una riflessione profonda sulle esperienze personali e condivise. "I nostri esili" chiama i lettori a sfidare le avversità, a tessere insieme, con l'autore, un percorso ricco di speranza e di splendore, evocato dal dolce mormorio del mare che lambisce quella spiaggia di sassolini immaginata all'inizio della raccolta.