"I Maggio" in scena al teatro CortéSe

Al Teatro CortéSe, il 14 e 15 gennaio, in scena la compagnia Sipariamo con una commedia che vuole omaggiare una grande storica famiglia di attori napoletani, i Maggio.

Lo spettacolo è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

I Maggio si riuniscono dopo tanto tempo e provano a farsi forza in un momento

difficile, non solo dovuto alla guerra, ma anche alla malattia della madre Antonietta, ormai in fin di vita. Spinti dal padre, Don Mimì, i fratelli sono intenti a scrivere un nuovo spettacolo che li

coinvolgerà tutti, anche se non sarà facile amalgamare caratteri così particolari come quelli di Enzo, Beniamino, Pupella, Rosalia, Dante e Margherita.

E' uno spettacolo che parla di famiglia, di quella vera, fatta di pregi e tanti difetti. Una famiglia che nasce sulle tavole del palcoscenico, una famiglia napoletana, che nasce quindi già con una maschera

sulla faccia e per questo più difficile da scollare. Aneddoti mai visti, particolari mai sentiti, un finale mai scritto, prima di adesso.

