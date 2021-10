Human Festival presenta #Maradona Day #pelusaeterno tra Filosofia e Sport

Il 30 ottobre 2021, in occasione del 61esimo genetliaco di Maradona, lo Human Festival organizza un simposio filosofico, ovvero un talk che invita a parlare filosofi, scrittori e giornalisti, tutti coinvolti una discussione a braccio alla maniera degli antichi, dove opinioni e testimonianze saranno espresse in un clima di scambio intellettuale per il puro piacere del pensiero.

La volontà è quella di creare una narrazione non stereotipata, della persona, dell’uomo Diego, del calciatore Maradona di certo il migliore mai esistito per estro e personalità. Ma non solo, riteniamo e vogliamo dimostrare mettendo insieme intellettuali, giornalisti, testimoni diretti, che Maradona è un Filosofo di cui va indagato il paradigma di vita, che incarna una Mania che sconvolge, è il Coraggio dell’uomo che prende sempre posizione, una figura Trasversale nel Tempo e nello Spazio, colui che ha regalato Gioa pura ai suoi contemporanei ed ha pagato il peso del suo Talento: e dunque uno degli ultimi eroi tragici della nostra epoca.

Maradona è come una sinfonia che vibra delle emozioni più profonde e le fa risuonare in chi lo ammira, è come uno specchio in cui ognuno riconosce la parte del proprio sogno.

Maradona va celebrato, raccontato, discusso, e questo vorremmo fare in allegria, in un modo non convenzionale, con lo spirito festoso che accomuna il sud del mondo da Buenos Aires a Napoli, in un mondo appunto “dove gli uomini si dividono in uomini d’amore e uomini di libertà, a seconda se preferiscono vivere abbracciati l’uno con l’altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati”. Qualcuno ricorda che Maradona adorava essere abbracciato dai compagni anche quando semplicemente faceva goal in allenamento…

Gli uomini d’amore non hanno bisogno di spazio: fosse per loro vivrebbero sempre abbracciati l’uno con l’altro, e Diego era un uomo d’amore in una terra che lo ha abbracciato fin dal primo arrivo al San Paolo fino fino all’ultimo saluto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il simposio sarà accompagnato da una bignè craquelin realizzato e offerto dalla Pasticceria Seccia #elpibe e da prosecco per commemorare il campione alla maniera dei sud americani.

Interverranno

Avv. Antonio Bellastella, esperto in diritto dell’Immagine e membro del Consiglio Superiore dello Spettacolo.

Rino Cesarano, giornalista sportivo.

Vittorio Dini, tra gli autori del Te Diegum, docente di Storia della filosofia e Direttore del Dipartimento di sociologia e scienza della politica dell'Università di Salerno.

Francesco Manna, manager, titolare della rubrica “Il Pallonetto” sul quotidiano il Riformista e redattore della pagina FB Il Napulegno e forzanapolisempre.it con lo pseudonimo di FraMa.

Giuseppe “Pino” Porzio, allenatore di pallanuoto.

Davide Schiavon, giornalista, scrive di calcio per Napoli Monitor.

Carlo Tarallo, giornalista de La Verità e Cronache di Napoli.

L’incontro sarà moderato da Angela Cicala.

Comitato organizzativo: Iriana Marini, Antimo Civero, Sebastiano Deva.

Immagine creata da Paolo Varsalona.

Contributo video a cura di Valentina Pacifici.

#maradonaday#pelusaeterno è l’anteprima di un Festival di filosofia e sport che lo Human Festival ha realizzerà il prossimo Ottobre 2022.

L’evento è a numero chiuso, si accede solo per invito, si necessita di green pass.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine FB Human Festival e Il Napulegno.

Sponsor tecnico: Pasticceria Seccia (www.pasticceriaseccia.it)

In collaborazione con: Apptripper srl.

Per ulteriori informazioni Iriana Marini info@humanfestival.it / 351 0775034

