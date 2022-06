Horror tour, speciale Superluna: il meglio dell’horror nel cuore di Napoli con brindisi finale

L’associazione De Rebus Neapolis organizza un suggestivo itinerario alla scoperta del lato più oscuro di Napoli nella notte della "Superluna" scrutando le tenebre illuminate dalla luce lunare con un esperto dell’occulto non vedrete né sogni né fantasie, solo racconti autentici.

Se volete visitare il centro antico di Napoli e conoscere tutti i principali misteri, storie raccapriccianti e terrificanti della Napoli antica, godendo appieno di ogni singola storia, questo è il tour adatto per voi.

Siamo riusciti a mettere insieme le storie più “Horror” dei nostri tour. Il percorso prenderà vita con la luna dell'apocalisse e ancora con la Dama Bianca il fantasma della Basilicata di Santa Chiara per poi proseguire nel luogo legato alla licantropia e la presenza storicizzata di una lupa mannara proprio qui a Napoli, ed ancora gli incubi neri di Mary Shelley che collocò proprio nella città di Napoli la nascita di Victor von Frankenstein. Ma non solo. Indagheremo su personaggi dalle storie altrettanto raccapriccianti come il pietrificatore di cadaveri, ed i Fantasmi che ancora infestano alcuni storici edifici del centro antico. Concluderemo il nostro tour con l'antico *rituale del talismano lunare* , atto a propiziare la realizzazione dei desideri di ciascuno di noi ed infine brinderemo, in un affascinante locale nel cuore del centro antico, alla notte della superluna.

Itinerario:

I. La luna della apocalisse nella notte della Superluna

II. Il Fantasma della Basilica

III. Il Palazzo infestato

IV. Frankenstein e gli incubi di Mary Shelley

V. La Manara e il pietrificatore di cadaveri

VI. La Dea Lunare

VII. Iside la Dea Egizia

VIII. Dracula il vampiro più temuto

IX. Rituale del talismano lunare

X. Brindisi nella notte della superluna

Percorso Guidato a piedi, si svolge nel centro antico di Napoli. Gli unici L’uoghi in cui si entrerà saranno un palazzo infestato e un locale del centro antico per sostare e festeggiare la notte della Superluna

inizio tour ore 20:45 - termina alle ore 23:00

SOLO IN DUE DATE: MERCOLEDÌ 13 LUGLIO (Notte della superluna) E SABATO 16 LUGLIO

-Luogo d’incontro:

Piazza del Gesù Nuovo Napoli (Vicino l’obelisco).

COSTI TOUR:

-Intero €16

-Ridotto €11 (7 - 13anni)

-Ridotto studenti €13

(dimostrare iscrizione all'Ateneo)

- Ridotto Family 2 genitori + max 3 figli minorenni €37

- New Ridotto insegnanti, over 65 €13

Il Ticket Comprende:

•Visita guidata con guida esperta di occulto.

•1 drink presso un locale del centro antico

•Consegna amuleto della luna

Prenotazione consigliata veloce e sicura ONLINE:

https://derebusneapolis.com/it/tour-speciali-napoli/15_HORROR-TOUR-SPECIALE-SUPERLUNA

-PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00: 3511258465

Potete inviare messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

Whatsapp:3511258465